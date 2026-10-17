Temas del día de EFE Internacional del sábado 17 de octubre (02:00 GMT)

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DESTACADOS

FRANCIA PROTESTAS

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París - Francia vive este sábado una jornada de movilización contra el coste de la vida, que aspira a reunir en las calles a estudiantes, 'chalecos amarillos', sindicatos y otros colectivos en una convergencia de las protestas sociales y reivindicaciones de todo tipo en el país.

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(Además de la cobertura general, EFE hará crónicas sobre el terreno en París y Lyon).

EEUU ELECCIONES

Highland Heights (Kentucky)- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca movilizar el voto en Kentucky con un mitin electoral y reafirmar su control sobre el Partido Republicano en apoyo al candidato al Congreso Ed Gallrein, aliado del mandatario.

- El llamado "Convoy de la Libertad", una iniciativa civil para denunciar la influencia de Israel en la política estadounidense a escasas semanas de las elecciones de medio mandato, parte de California a Washington D.C. por la ruta 66 bajo el lema "Detengan el control de Israel sobre Estados Unidos".

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- El movimiento antitrumpista 'No Kings' ("No queremos reyes") organiza actividades en los 50 estados de EE.UU para movilizar a la población de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre en las que está en juego la mayoría republicana en el Congreso.

PAPA SALUD

Ciudad del Vaticano - El papa León XIV prosigue su convalecencia en el hospital Gemelli de Roma, cinco días después de su operación por un adenocarcinoma pulmonar, mientras muestra una "mejoría constante" en su recuperación.

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BRASIL ELECCIONES

Potengi - Para Luiz Rodrigues, un humilde agricultor de Potengi, un municipio del empobrecido noreste de Brasil, la política representa la diferencia entre tener un vaso de agua lleno o ver cómo la sequía devora el trabajo de todo un año. Por ello, él y la gran mayoría de sus vecinos entregaron un aplastante 84 % de los sufragios en la primera vuelta de las elecciones al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por Ailén Desirée Montes

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MUSEO LOUVRE

París - En apenas 7 minutos, el 19 de octubre de 2025, el Louvre vivió uno de sus capítulos más negros desde su apertura como museo en 1793, en plena Revolución, con el robo de ocho joyas de la Corona francesa. Un año después, el museo más visitado del mundo busca salir de esa crisis de imagen, aunque las joyas no han aparecido.

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ADEMÁS

UCRANIA GUERRA | Leópolis - Los agricultores de Ucrania buscan romper el bloqueo de sus puertos, que sigue asfixiando al sector, al tiempo que intentan aumentar las exportaciones de cereales por vía terrestre hacia Rumanía y otros países en un momento en el que Rusia intensifica sus ataques contra los barcos en el mar Negro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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YEMEN CONFLICTO | Saná - La crisis humanitaria en el Yemen sigue agravándose, mientras los rebeldes hutíes mantienen sus ataques en el país, llegando a atacar el Palacio Presidencial del Gobierno reconocido internacionalmente, y continúan con su ofensiva contra Arabia Saudí. (Texto)

HURACANES PACÍFICO | Ciudad de México - El huracán Trudy, de categoría 3 y que se prevé alcance la categoría 4 en el Pacífico mexicano, se acerca este sábado a las costas de Jalisco y Colima (oeste), en medio de las alertas de las autoridades por lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado. (Texto)(Foto)

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FMI BM | Bangkok - El Comité Monetario y Financiero Internacional (IMFC), órgano asesor del Fondo Monetario Internacional (FMI), celebra su reunión plenaria durante la asamblea general de esa institución y del Banco Mundial (BM), seguida de una conferencia de prensa de la directora del Fondo, Kristalina Georgieva. (Texto)(Foto)(Vídeo)

COLOMBIA CULTURA | Bogotá - El presidente de Colombia, Aberlardo de la Espriella, ha iniciado su "contrarrevolución cultural" por el Museo Nacional, donde se han retirado una treintena de obras sobre el feminismo, el colectivo LGTBI y los conflictos armados en el país, provocando una fuerte reacción entre los grupos afectado y la oposición. (Texto)

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BOLIVIA NARCOTRÁFICO (ENTREVISTA) | La Paz - Bolivia se convirtió en los últimos años en un "hub" o centro de operaciones de carteles de droga, algo que el Gobierno de Rodrigo Paz ha reconocido y cuyo abordaje representa una oportunidad para "mejorar" la lucha antinarcóticos, afirmó en una entrevista con EFE la representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Mónica Mendoza. (Texto) (Foto) (Video)

CUBA MÚSICA | La Habana - Melanie Santiler, la artista urbana del momento en Cuba, está sentada en el Parque Cristo de La Habana Vieja, acaba de tener un encuentro con admiradores y conversa con EFE sobre 'Los Cisnes', su primer álbum visual que presenta este sábado en un concierto en la capital cubana. (Texto)(Foto)(Vídeo)

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CÉLINE DION | París - La estrella canadiense Céline Dion concluye sus conciertos de otoño en París, una serie de 16 recitales con los que volvió por la puerta grande a los escenarios pese a sus graves problemas de salud y que se repetirán de nuevo con diez fechas en primavera. (Texto)

NUESTROS TEMAS

IRÁN GUERRA | Teherán - Los viajes aéreos a Irán son más difíciles que nunca con las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a las aerolíneas del país persa, lo que ha provocado la suspensión de las conexiones con varios países y un aumento de los precios de los vuelos que continúan. (Texto)

CHINA TURISMO | Pekín- La etiqueta "China haul", traducible del inglés como "todo lo que me he comprado en China", se ha multiplicado en las redes sociales occidentales, con vídeos donde los turistas muestran las gangas y "tesoros" acumulados durante un viaje para el que muchos llegan con maletas vacías, dispuestos a aprovechar las ofertas de la fábrica del mundo.

PERÚ PAPA (Crónica) | Lima - Las muestras de cariño al papa León XIV se multiplican por las calles de Chiclayo, ciudad del norte de Perú donde fue obispo ocho años, y que a un mes de su visita programada para noviembre ha inaugurado una exposición que recorre la vida y obra del pontífice, que ha sido operado esta semana de un cáncer de pulmón. Por Paula Bayarte. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

Hihgland Heights (Kentucky).- EEUU ELECCIONES.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un mitin electoral en Kentucky.

Los Ángeles.- EEUU ELECCIONES.- El llamado "Convoy de la Libertad", una iniciativa civil para denunciar la influencia de Israel en la política estadounidense a escasas semanas de las elecciones de medio mandato, parte de California a Washington D.C. por la ruta 66 bajo el lema "Detengan el control de Israel sobre Estados Unidos"

Morelia.- MÉXICO CINE.- ‘Yugen’ es el primer cortometraje de animación en stop motion creado con barro de Oaxaca, su directora, Nayelli Ojeda, explica a EFE los retos de trabajar con este frágil material para dar vida a personajes inspirados en ‘El laberinto del fauno’, de Guillermo del Toro. (Texto)(Foto)

Morelia.- MÉXICO CINE.- El director mexicano Jonás Cuarón habla con EFE sobre su nueva película ‘Campeón Gabacho’, la cual está inspirada en la novela homónima de Aura Xilonen y cuenta la historia de Liborio, un joven migrante que cruza la frontera de Estados Unidos y enfrenta los prejuicios hacia la comunidad latina. (Texto)(Foto)(Video)

Washington.- EEUU ELECCIONES.- El movimiento antitrumpista 'No Kings' ("No queremos reyes") organiza actividades en los 50 estados de EE.UU. para movilizar a la población de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre en las que está en juego la mayoría republicana en el Congreso.

Caracas.- VENEZUELA DIÁLOGO.- El chavismo y la oposición continúan reunidos en mesas técnicas para acordar garantías políticas y civiles que conduzcan a un proceso electoral como parte del plan de transición de Estados Unidos para Venezuela.

Caracas.- VENEZUELA TERREMOTO.- Campaña benéfica Teletón en beneficio de los afectados por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela. (Texto) (Foto) (Vídeo)

01:00GMT.- San Salvador.- EL SALVADOR COSTA RICA.- Los presidentes de El Salvador y de Costa Rica, Nayib Bukele y Laura Fernández, brindan este viernes una conferencia de prensa tras la visita de la mandataria costarricense a la megacárcel salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). (Texto) (Foto) (Vídeo)

02:30GMT.- Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- La cantante española Aitana inicia en Bogotá la rama sudamericana de su gira Cuarto Azul y se reencuentra con el público colombiano tras el éxito de Superestrella. Movistar Arena

13:00GMT.- Nueva York.- EEUU ARTE.- Una hora y media al norte de la ciudad de Nueva York, en medio de una montaña, se ubica Storm King Art Center, un museo de esculturas al aire libre con obras de Calder, Noguchi o Serra que busca seguir inspirando al mundo después de 66 años. (Texto) (Foto)

15:00GMT.- Lima.- PERÚ VENEZUELA.- Los seguidores de la líder antichavista María Corina Machado lideran una concentración de venezolanos residentes en Perú para exigir la celebración de nuevas elecciones en Venezuela.

Europa

París.- FRANCIA PROTESTAS.- Francia vive este sábado una jornada de movilización contra el coste de la vida, que aspira a reunir en las calles a estudiantes, 'chalecos amarillos', sindicatos y otros colectivos en una convergencia de las protestas sociales y reivindicaciones de todo tipo en el país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bucarest.- RUMANÍA MANIFESTACIÓN.- La 12.ª edición de la marcha «¡Juntas por la seguridad de las mujeres!» se celebra en Bucarest y otras nueve ciudades de Rumanía para exigir reformas urgentes en los procedimientos para la emisión de órdenes de protección y el fortalecimiento de la ciberseguridad para combatir el acoso y la violencia machista en el entorno digital. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Praga.- REPÚBLICA CHECA ELECCIONES.- Segunda vuelta de las elecciones al Senado de la República Checa, en la que se decidirán las representaciones de 22 circunscripciones. (Texto)

08:00GMT.- París.- FRANCIA EXPOSICIÓN.- El castillo de Chantilly inaugura una exposición dedicada al Diamante Rosa, una joya histórica de más de nueve quilates que podrá visitarse hasta el 3 de enero de 2027. (Texto) (Foto)

08:30GMT.- Berlín.- ALEMANIA PARTIDOS.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en la jornada de las juventudes de la Unión Cristianodemócrata (CDU) en Bonn.

08:45GMT.- Londres.- CINE 'WICKER'.- La actriz británica Olivia Colman y el intérprete sueco Alexander Skarsgård conforman un matrimonio atípico en su último filme 'Wicker' (mimbre, en inglés), una entretenida fábula de aspecto medieval, pero con una moraleja extrapolable a la sociedad actual, según desgranan a EFE sus protagonistas en una entrevista en Londres. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00GMT.- Aberdeen.- R.UNIDO PARTIDOS.- El Partido Nacionalista Escocés (SNP) celebra su 92 congreso anual en Aberdeen. Hoy se espera el discurso de clausura de su líder John Swinney. P&J Live (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30GMT.- Lisboa.- PORTUGAL HUELGA.- Trabajadores del comercio, oficinas y servicios, convocados por la FEPCES, y de los espectáculos, el audiovisual y la música, por el sindicato CENA-STE, están llamados a sendas huelgas de 24 horas para facilitar su participación en las movilizaciones de la CGTP-IN por mejores salarios, pensiones y servicios públicos y contra el encarecimiento de la vida. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00GMT.- Roma.- ITALIA CINE.- La Fiesta del Cine de Roma celebra la carrera del actor español Javier Bardem entregándole su premio honorífico de las manos del cineasta italiano Paolo Sorrentino. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00GMT.- Lisboa.- PORTUGAL VIVIENDA.- El movimiento Acampada de Lisboa pela Habitação convoca una concentración para reclamar el acceso a una vivienda digna y alquileres asequibles, en solidaridad con las protestas de Oporto. Plaza del Rossio

CINE SITGES -Sitges (Barcelona) - El jurado de la 59º edición del festival internacional de cine fantástico de Sitges revela su palmarés tras diez días de los últimos estrenos de cine fantástico y de terror. (Texto) (Foto)

O.Medio y África

Bagdad.- REUNIÓN OCI.- Los ministros de Exteriores de los 57 países miembros de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) mantienen una reunión en Bagdad, que acogerá por primera vez una cita de este tipo desde 1981.

06.30GMT.- Casablanca.- MARRUECOS FORO.- Celebración de un foro empresarial organizado por la patronal marroquí CGEM con la participación de unos 800 jefes de empresas marroquíes y que tendrá como tema: "empresarios en movimiento, transformar las prioridades en acciones". Fundación Mohamed VI de las Ciencias de la Salud

08:00GMT.- Túnez.- TÚNEZ PROTESTA.- Protesta contra las políticas del Gobierno de Kais Said, convocada por una docena de organizaciones sindicales, gremiales y civiles, bajo el lema "Túnez primero y el pueblo por encima de todas las consideraciones". Plaza Mohamed Ali (Texto)

Asia

Pekín.- CHINA TAIWÁN.- China realiza desde el lunes 12 y hasta el 20 de octubre una serie de ejercicios militares, la mayoría con fuego real, frente a sus propias costas, después de que Pekín acusara al presidente taiwanés, Lai Ching-te, de "buscar la independencia por la fuerza" tras su discurso con motivo del Día Nacional de la isla.

10:15h.- Bangkok.- FMI BM.- El Comité Monetario y Financiero Internacional (IMFC), órgano asesor del Fondo Monetario Internacional (FMI), realiza su reunión plenaria durante la reunión del FMI y el Banco Mundial (BM) organizada en Bangkok, que concluye formalmente el domingo.

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Redacción EFE Internacional

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