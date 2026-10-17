Agencias

2-1. Cruzeiro gana el duelo de debutantes a Liga de Quito y es líder del Grupo C

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Quito, 16 oct (EFE).- El Cruzeiro brasileño venció este viernes por 2-1 a Liga Deportiva Universitaria de Quito en el duelo de debutantes de la Copa Libertadores Femenina, que se disputa en Quito, y quedó como líder del Grupo C con tres puntos, tras el empate entre Bolívar y Olimpia.

Gisseli, en el minuto 8, y Byancca Brasil, en el 64, anotaron los goles del triunfo del Cruziero, mientras Justine Cuadra marcó el tanto del conjunto ecuatoriano en el minuto 35.

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Cruzeiro logró el primer tanto a través de Gisseli con un remate desde corta distancia, tras un tiro libre de la centrocampista Byanca Brasil. El empate de Liga lo anotó Cuadra, tras un rebote en el travesaño, después de un disparo de Geomara Arreaga.

Cuando Liga atacaba en procura del triunfo, surgió un letal contraataque de Byanca Brasil para otorgar la victoria a Cruzeiro, después de un magistral pase entre líneas de la centrocampista Furiel.

El cuadro brasileño reaparecerá el próximo lunes en la segunda fecha del Grupo C contra el boliviano Bolívar. Liga de Quito lo hará contra el paraguayo Olimpia. EFE

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