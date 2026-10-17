Trump asegura que los demócratas acabarán con "las fronteras más seguras de la historia" si ganan las 'midterms'

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que los demócratas tienen la intención de "abrir las fronteras", acabando así con las "más seguras de la historia" si ganan las próximas elecciones de mitad de mandato previstas para el próximo 3 de noviembre.

En un mitin en el estado de Georgia, ubicado en el sureste del país, Trump ha vuelto a cargar duramente contra sus rivales en las elecciones de medio mandato asegurando que, durante la administración del expresidente Joe Biden, estos "importaron miembros sádicos de pandillas de inmigrantes ilegales y de salvajes cárteles para saquear, violar y matar". De esta manera, ha advertido de que "miles de criminales entrarán" en sus fronteras si los demócratas vencen en las urnas.

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El inquilino de la Casa Blanca ha recordado en su presentación el asesinato de la estudiante Laken Riley, ocurrido en febrero de 2024 en la Universidad de Georgia y con el que ha querido simbolizar y criticar las políticas de seguridad de su predecesor.

"Aquí mismo en Georgia, una hermosa estudiante de enfermería de 22 años llamada Laken Riley fue atacada en el campus de la Universidad de Georgia, brutalmente agredida y asesinada por un miembro inmigrante ilegal de Tren de Aragua. Ese monstruo fue liberado por las políticas crueles de fronteras abiertas, y Laken pagó el precio con su vida", ha indicado Trump.

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Asimismo, el presidente estadounidense ha asegurado haber cumplido con sus promesas de "firmar la declaración de la Ley de Enemigos Extranjeros" para expulsar a redes de narcotráfico del país y "designar como Organización Terrorista Extranjera" a la banda transnacional originaria de Venezuela, Tren de Aragua.

"Los demócratas quieren llenar la Corte Suprema porque quieren fronteras abiertas y quitarles sus derechos de la Segunda Enmienda (la cual protege el derecho a portar armas), pero el orgulloso pueblo de Georgia no permitirá que eso suceda", ha recriminado.

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Así las cosas, Trump ha advertido de que, en caso de ganar los demócratas, estos abrirán "las fronteras y miles de personas entraran en el país", facilitando así el acceso a "criminales muy peligrosos".

"Muchos de ellos criminales muy duros, y los demócratas les van a ayudar; en las parciales lo van a hacer", ha advertido Trump, asegurando que ahora sus fronteras son las más seguras de la historia.

TRUMP ASEGURA QUE LA ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE "VA MUY BIEN" ANTE LAS CRÍTICAS DE SUS RIVALES

Trump ha afirmado que la economía estadounidense "va muy bien" desde que los republicanos llegaron al poder en 2024 y ha sostenido que las inversiones han crecido y que se han creado puestos de trabajo en diferentes empresas como la multinacional estadounidense farmacéutica UCB o la multinacional italiana Pirelli, para refutarlo.

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"Aquí en Georgia, UCB está invirtiendo dos mil millones de dólares para construir su primera fábrica farmacéutica en Estados Unidos. Pirelli acaba de anunciar que invertirá 1.2 mil millones de dólares para expandir su fábrica, lo que creará 1.000 nuevos empleos. Hyundai acaba de anunciar que invertirá 560 millones para expandir sus fábricas en West Point".

El presidente estadounidense está en plena gira de campaña por todo el país para las elecciones de medio mandato, conocidas como 'midterms', en las que los republicanos parten con desventaja en las encuestas y podrían perder la mayoría de la Cámara de Representantes y del Senado.

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