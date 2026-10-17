Renfe informa que se han retirado de la vía los restos del tren en Ricla (Zaragoza) del AVE Madrid-Barcelona

Guardar

Renfe ha anunciado este sábado que ya han sido retirados los últimos restos del tren que permanecía en Ricla (Zaragoza) tras la incidencia registrada el pasado 12 de octubre en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona.

"Una vez completada esta operación, es necesario que Adif actúe en la infraestructura afectada y determine cuándo es posible normalizar la circulación", ha informado a Europa Press.

PUBLICIDAD

El servicio ferroviario en esta línea se vio interrumpido el pasado lunes por un incendio en la cabina de cola de un AVE de Renfe que realizaba el trayecto Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes-Figueres.

En consencuencia, Adif pidió a Renfe, Iryo y Ouigo una reorganización de las circulaciones, lo que ha llevado a la supresión de varios servicios comerciales.

El pasado miércoles, el coordinador de la red de Rodalies y portavoz de Adif en Cataluña, Antonio Carmona, explicó que preveían que a "principios" de la semana que viene se pudiese restablecer la circulación por doble vía en la alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Barcelona en el tramo afectado.

PUBLICIDAD