Rebeca Grynspan resalta que es la "mejor posicionada" para la Secretaría General de la ONU

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San José, 16 oct (EFE).- La costarricense Rebeca Grynspan resaltó este viernes que es la candidata "mejor posicionada" para dirigir, a partir del próximo 1 de enero, la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas, y afirmó que para los próximos meses reforzará el diálogo con los países miembros del Consejo de Seguridad.

"Somos en este momento, en todos los indicadores, los que estamos mejor posicionados, nos sentimos con la fortaleza para ir al segundo tiempo de este partido. Somos los mejor posicionados entre todos los candidatos. Somos los que tenemos más votos positivos y menos negativos", expresó Grynspan en una rueda de prensa en Costa Rica, luego de que hoy se llevara a cabo un nuevo sondeo en el Consejo de Seguridad.

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Grynspan, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y el argentino Rafael Grossi recibieron este viernes dos vetos de miembros permanentes del Consejo de Seguridad en el último sondeo para elegir al próximo secretario general de la ONU.

El Consejo celebró este viernes el sexto sondeo no vinculante (conocido como 'straw poll'), el primero en el que los cinco miembros permanentes con derecho a veto -Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido- votaron en papeletas de un color diferente al de los otros diez miembros.

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Si uno de los cinco miembros permanentes vota en contra de un candidato, el Consejo no puede recomendarlo para convertirse en el próximo secretario general de la ONU.

La hasta ahora favorita, Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Untacd), recibió nueve apoyos, un voto sin opinión y cinco votos en contra, dos de ellos vetos de miembros permanentes del Consejo, según el portal especializado PassBlue.

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Según el medio, Estados Unidos y el Reino Unido votaron en contra de Grynspan.

Grynspan afirmó este viernes que ha estado en primera línea en todas las votaciones informales realizadas hasta ahora y que nadie conoce a ciencia cierta los países que la han votado negativamente, aunque sí anunció que para "el segundo tiempo del partido" reforzará el diálogo y las negociaciones.

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"Habrá diálogo y probablemente habrá negociación como siempre ha sido. Habrá que ver cómo se perfila este segundo tiempo del partido y entablar las relaciones, las conversaciones y el diálogo permanente con los miembros del Consejo de Seguridad. Va a ser muy intenso", expresó.

Grynspan dijo que en las próximas semanas enfatizará su campaña en sus fortalezas personales y en las de Costa Rica como país promotor de la paz y la democracia, y afirmó que no ha percibido resistencia a los cambios que está promoviendo dentro de la ONU.

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La costarricense reiteró que la ONU requiere de "cambios importantes para estar a la altura de los tiempos" como por ejemplo volver a poner como prioridad la paz, la mediación, la prevención y la negociación.

"Estamos en un momento donde tenemos el mayor indicador de conflictos durante la existencia de la ONU y por lo tanto tenemos una preocupación de que en los conflictos que se están dando en el mundo, Naciones Unidas está ausente", expresó.

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Grynspan estará en Costa Rica hasta el próximo martes y en su agenda figuran reuniones con la canciller Ana Elena Pinto y la presidenta del país, Laura Fernández.

El resultado de la sexta votación de este viernes dibuja aún más el bloqueo en el que se encuentra el Consejo de Seguridad mientras intenta encontrar un sustituto para el portugués António Guterres, que abandonará el cargo el 1 de enero tras dos mandatos consecutivos.

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Dado que esta votación, que es confidencial y se celebra a puerta cerrada, todavía no es vinculante, los vetos podrían variar en futuros sondeos. EFE

(foto) (vídeo)