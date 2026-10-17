Marco Rubio y el canciller dominicano abordan seguridad regional y cooperación económica

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Washington, 16 oct (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este viernes con el canciller de República Dominicana, Ito Bisonó, para abordar la agenda bilateral y las oportunidades de reforzar la cooperación en seguridad regional y economía.

Bisonó informó del encuentro en una publicación en la red social X, en la que describió como "muy positivo y fluido" el intercambio con Rubio, con quien repasó los trabajos que ambos países desarrollan conjuntamente.

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El funcionario dominicano señaló que la reunión permitió revisar las posibilidades de ampliar la colaboración entre Washington y Santo Domingo, especialmente en materia de seguridad regional y cooperación económica, aunque no ofreció detalles sobre iniciativas concretas ni acuerdos alcanzados.

"Nos unen valores y una agenda de beneficio mutuo que seguiremos impulsando", afirmó Bisonó, quien destacó así la voluntad de mantener y fortalecer los vínculos entre ambos países.

La República Dominicana se ha situado entre los socios regionales con los que la Administración de Donald Trump ha estrechado su cooperación en seguridad desde su regreso a la Casa Blanca en 2025.

El presidente dominicano, Luis Abinader, participó en marzo y septiembre en encuentros del Escudo de las Américas, la iniciativa impulsada por Washington contra los carteles y el crimen organizado, en la que están la mayoría de Gobiernos de derecha de la región.

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En mayo ambos Gobiernos suscribieron un memorando para permitir la entrada temporal de un número limitado de ciudadanos de terceros países y ampliar la cooperación en materia antidrogas.

En septiembre, además, firmaron un marco de colaboración sobre minerales críticos y tierras raras, sectores estratégicos para las cadenas de suministro estadounidenses.