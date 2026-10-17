Hansi Flick: "Lamine es el mejor jugador del mundo"

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El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se rindió a Lamine Yamal como "el mejor jugador del mundo" después de la victoria (2-5) ante el Real Betis este sábado, un "partido muy intenso" donde alargaron el pleno de triunfos como líderes de la Liga.

"Fue un partido muy intenso, increíble para los aficionados. Lamine, el primer gol, incríble, es el mejor jugador del mundo ahora mismo. Estoy muy contento con su actuación y es lo que quiero ver. Tiene 19 años y por supuesto que tiene mucha presión. Ha jugado casi todos los partidos pero está 100% centrado y comprometido", dijo en rueda de prensa en el Estadio de La Cartuja.

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El preparador azulgrana no habló de las protestas del Betis y explicó el cambio de un Lamine objeto de la ira local. "Con este resultado teníamos que cambiarle. Le dije que estaba muy orgulloso de él. No he visto las jugadas, no puedo decir nada", afirmó.

"Lo más importante ahora es recuperar. Veremos, encontraremos 11 jugadores, no sabemos qué pasa con Eric, Koundé también tuvo algunos problemas, Gerard Martín. El partido más importante era hoy. No fue un partido fácil, estoy contento con mis jugadores. Ya veremos lo que pasa el martes (PSG)", añadió, aunque apuntó que Eric puede tener "solo un golpe", a falta de las pruebas.

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Flick recordó que no piensan en récords sino en ganar títulos. "Es bonito, pero queremos ganar títulos, conseguir cosas más grandes, es para lo que jugamos. Estamos centrados en los títulos, es necesario ganar. No estamos luchando por los récords. Controlamos el partido, pero es la forma que jugamos, queremos marcar goles. Estoy contento con esta actitud. El partido dura más de 90 minutos y mis jugadores están haciendo un trabajo fantástico", terminó.