La Bolsa de Indonesia se desploma más del 10 % ante el riesgo de exclusión de MSCI

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(Actualiza con datos del cierre de la media sesión, contexto y añade foto y vídeo)

Yakarta, 16 oct (EFE).- La Bolsa de Indonesia se desplomó más de un 10 % en la media sesión del viernes, arrastrada por la preocupación de los inversores ante la posibilidad de que el proveedor global de índices MSCI excluya al país de sus índices bursátiles, en medio de dudas sobre la transparencia de su mercado financiero.

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Al cierre de media sesión, a las 11:30 hora local (4:30 GMT), el indicador compuesto JKSE de Yakarta bajaba 630,78 puntos, o un 10,64 %, hasta los 5.233 enteros.

Horas antes, al inicio de las negociaciones, el indicador perdía 469,86 puntos, o un 8,01 %, hasta los 5.393,92 enteros, lo que obligó a suspender temporalmente la negociación bursátil al activarse el mecanismo automático de interrupción de las operaciones hasta las 9:28 hora local (2:28 GMT).

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La reacción de los inversores se produjo después de que este jueves MSCI anunciara que estudia rebajar la clasificación de Indonesia de mercado emergente a mercado independiente, una medida que, de materializarse, supondría que las acciones indonesias dejarían de formar parte de los índices elaborados por este proveedor global, utilizados como referencia por numerosos fondos de inversión.

En junio, MSCI había abierto una consulta sobre la posibilidad de rebajar a Indonesia de mercado emergente a mercado frontera, una bolsa de valores de un país cuya economía y mercado financiero están menos desarrollados, un cambio que ya había suscitado preocupación por sus posibles consecuencias para los flujos de inversión extranjera.

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Sin embargo, la opción de pasar a la categoría de mercado independiente supone una medida más drástica, al implicar la exclusión de los valores indonesios de sus índices.

En respuesta al anuncio, la Bolsa de Indonesia (IDX) afirmó este viernes que, junto con la Autoridad de Servicios Financieros (OJK), ha adoptado diversas medidas para mejorar la transparencia, la integridad y la calidad del mercado de capitales del país.

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En un comunicado, la entidad aseguró que estas reformas han recibido una respuesta positiva de inversores internacionales y proveedores globales de índices, y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la credibilidad y la competitividad del mercado indonesio.

La IDX señaló que respeta la independencia de MSCI a la hora de evaluar los mercados conforme a su propia metodología, aunque solicitará aclaraciones sobre los criterios y fundamentos de la evaluación anunciada.

Asimismo, subrayó que el proceso continúa abierto y que se podrán presentar observaciones hasta el 30 de abril de 2027, por lo que todavía no existe una decisión definitiva sobre la clasificación del país.

El desplome bursátil y las advertencias de MSCI se producen tras meses de inquietud por algunas medidas del Gobierno del exmilitar Prabowo Subianto, tachadas de populistas y criticadas por la posibilidad de que disparen la corrupción, entre otras un controvertido programa de comidas gratuitas y un fondo soberano bajo control del propio mandatario.

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Uno de los últimos movimientos que generaron inquietud fue el anuncio en mayo de que una agencia estatal sería la única exportadora de materias primas estratégicas como el aceite de palma, del que Indonesia es el mayor productor mundial junto a Malasia.

Prabowo rectificó a mediados de agosto y dijo que el Estado no centralizaría las exportaciones, sino que supervisará las ventas de empresas privadas, si bien no despejó temores ni dudas sobre la transparencia del proceso.

Todo ello ha contribuido a generar dudas sobre la salud financiera de Indonesia, que, con abundancia de recursos naturales y una vasta población, se perfilaba como candidata a convertirse en la cuarta economía mundial para 2050.

Goldman Sachs y la agencia de calificación de riesgo Moody's han alertado asimismo sobre los riesgos de invertir en activos indonesios. EEE

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(foto)(vídeo)