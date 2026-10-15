La logística gestionará 127 millones de envíos durante Black Friday y Navidad, un 2,4% más que en 2025

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Las empresas de logística y transporte gestionarán más de 127 millones de envíos durante las próximas campañas de Black Friday y Navidad, lo que supone un incremento del 2,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Durante esta campaña, las empresas de reparto afrontarán una media de 4,4 millones de envíos diarios, con picos de hasta 5,5 millones en las jornadas de mayor actividad, según las previsiones de la Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO).

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El presidente de la patronal, Francisco Aranda, ha explicado durante el evento de presentación de estas cifras que la presión sobre la cadena logística alcanzará su máximo nivel especialmente en los días posteriores al Black Friday, la semana siguiente al Cyber Monday y las fechas previas a la Navidad.

Aranda ha señalado que el Black Friday ha dejado de ser una campaña de "compras impulsivas" para convertirse en una herramienta de planificación del gasto familiar, en un contexto marcado por la contención del gasto.

El directivo ha añadido que cada vez más consumidores elaboran sus listas con semanas de antelación y concentran sus adquisiciones en los periodos promocionales, apoyándose en herramientas de inteligencia artificial generativa.

Por otro lado, la patronal destaca que los 'lockers' (taquillas) y puntos de conveniencia ya superan los 100.000 en España y que la tecnología desempeñará un papel clave para absorber los picos de actividad, permitiendo anticipar la demanda, optimizar inventarios, reorganizar rutas en tiempo real y dimensionar las plantillas a través de la inteligencia artificial, la automatización y la analítica avanzada.

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En materia laboral, UNO prevé que el número de afiliados a la Seguridad Social en el sector logístico alcance los 1.201.000 trabajadores durante la campaña, lo que supone un incremento del 1,4% respecto al año anterior.

En este sentido, Aranda ha indicado que las empresas compiten tanto por incorporar capital humano como por atraer talento tecnológico cualificado para gestionar operaciones digitalizadas.