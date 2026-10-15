IU rechaza negociar con Podemos fuera de Frente Amplio y no acepta los acuerdos "troceados" que oferta Belarra

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El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha rechazado este jueves abrir negociaciones con Podemos al margen de Frente Amplio y ha proclamado también que su formación no va a aceptar acuerdos "troceados" para las elecciones autonómicas, porque solo asume el marco de un pacto global.

Así lo ha trasladado en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, en relación a la oferta lanzada esta mañana por Podemos exclusivamente a IU para lograr acuerdos de unidad electoral en diez comunidades autónomas, dejando al margen las circunscripciones de Madrid y Barcelona donde dejaría el escenario de competencia electoral con Frente Amplio

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Maíllo ha declarado que Frente Amplio es el espacio que vienen trabajando desde hace tiempo de manera "fraternal" y con "mucha solidez política". Por tanto, ha sentenciado que IU "va a negociar desde el Frente Amplio porque es una organización seria, es honesta con el resto de interlocutores y es leal" con sus aliados políticos.

De esta forma, se ha mostrado "encantado" de que Podemos se quiera "incorporar" a acuerdos de coalición de unidad y que ahora la "pelota está en su tejado", por lo que tiene que asumir que la interlocución es con Frente Amplio en conjunto, porque IU "negocia desde" ese espacio.

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"Somos uno y tenemos muy claro cuáles son las posiciones y aquí no se trata de trocear un día antes de la finalización de un plazo negociaciones que nunca se han planteado antes", ha apostillado afeando a los morados que haga ofertas a día y medio de terminar el plazo legal para registrar coaliciones.

El líder de IU ha insistido en que Frente Amplio es un "proyecto de país" y, por tanto, tiene una "dimensión estatal" y ofrecerá alianzas diversas "en un mismo paraguas", es decir, que la voluntad de unión es para "todo el Estado y en todas las circunstancias electorales".

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