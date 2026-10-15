El español Alejandro Davidovich se mete en la semifinal de Shanghái

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El tenista español Alejandro Davidovich se ha metido este jueves en las semifinales del torneo de Shanghái, de categoría Masters 1000 y que se disputa sobre superficie dura, tras la retirada de su rival, el francés Arthur Gea, cuando el primer set marchaba con un 4-1 favorable al malagueño en el marcador.

Alejandro Davidovich disputará las cuartas semifinales de su carrera en un Masters 1000, después de superar los cuartos de final en el torneo de Shanghái. Y lo hizo con menos desgaste de lo esperado, ya que solo estuvo sobre la pista 19 minutos, en los que llevaba un marcador de 4-1 favorable con dos 'break' arriba. Todo, ante un Arthur Gea mermado que tuvo que abandonar por molestias en el psoas.

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Así, el malagueño se convierte en el primer tenista español que alcanza las semifinales del torneo de Shanghái desde que lo hiciera Rafa Nadal en el año 2017. Una penúltima ronda que jugará frente al ganador del duelo entre el número uno del mundo, Alexander Zverev, y el australiano Álex De Miñaur.