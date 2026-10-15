Cuerpo defiende que el veto al tráfico de armas hacia Israel no discrimina a los buques de EEUU ni ningún país

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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido este jueves que la prohibición del tráfico de armas por los puertos españoles hacia Israel no es una medida "discriminatoria" contra los buques de ningún país y ha señalado que España analizará la resolución de la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC) para defender sus intereses en colaboración con la Comisión Europea.

Así lo ha indicado en una entrevista en 'La Hora de La 1', recogida por Europa Press, después de que la FMC haya concluido, tras una investigación, que el Gobierno español ha incurrido en prácticas portuarias restrictivas contra los buques de bandera estadounidense.

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El organismo ha propuesto a la Administración Trump imponer una tasa de 200.000 dólares (180.000 euros) por viaje a los barcos españoles, así como establecer límites a la importación de productos de origen español, en respuesta al veto español de barcos con rumbo a Israel.

"La medida española no va contra los buques de ningún país, lo que nosotros hacemos es prohibir el tráfico de armas por nuestros puertos hacia Israel", ha afirmado Cuerpo, quien ha vinculado esta prohibición con la medida de embargo puesta en marcha por el Gobierno.

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El ministro ha insistido en que no se trata de una medida discriminatoria para los buques de ningún Estado y ha subrayado que este es un elemento que debe quedar claro "desde el principio".

Respecto a la respuesta española, Cuerpo ha explicado que la resolución conocida este miércoles abre un plazo para presentar alegaciones o recurrir y que el Gobierno la está analizando en detalle para defender los intereses del país y de sus empresas.

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Asimismo, ha señalado que esta actuación se llevará a cabo "en conjunción, en colaboración con la Comisión Europea", dado que la resolución afecta al comercio, una política que es competencia de la Unión Europea.