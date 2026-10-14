Meloni defiende la suspensión de Schengen con España como un "instrumento de uso habitual"

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La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha defendido este miércoles ante el Senado del país su decisión de suspender el pasado 1 de agosto del acuerdo de Schengen de libre circulación con España a raíz de la crisis de Ceuta; una medida "temporal" y de "uso habitual" amparada en una "evaluación de seguridad" dada la situación.

"No podemos aceptar que la defensa de las fronteras sea un derecho para unos y una falta para otros cuando se trata de Italia", ha manifestado Meloni ante la Cámara Alta durante una comparecencia en la que se ha mostrado sorprendida ante el vendaval político posterior y ha acusado a la oposición de ponerse de parte de España con el objetivo último de deteriorar a su Ejecutivo.

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"Me van a permitir que diga que la polémica subsiguiente me resulta bastante surrealista, sobre todo por parte de algunos partidos de la oposición, que evidentemente están más preocupados por defender al Gobierno español que por la seguridad y las fronteras de Italia", ha amonestado la jefa del Gobierno italiano en un comentario dirigido a un tradicional aliado del PSOE como es el Partido Democrático-Italia Democrática y Progresista (PD-IDP) que lidera Elly Schlein; la tercera fuerza en el Senado.

El Gobierno de Italia anunció el pasado 30 de septiembre una nueva prórroga adicional durante otros 15 días de estos controles al considerar que persisten las condiciones que le llevaron a tomar por primera vez esta decisión a raíz de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta a finales de julio.

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"Italia", ha resumido Meloni, "ha decidido restablecer temporalmente los controles en sus fronteras aéreas y marítimas internas con España, basándose en una evaluación de seguridad", en una decisión prevista en el Código Schengen que "prevé expresamente la posibilidad de reintroducir temporalmente los controles fronterizos internos por razones de orden público o seguridad".

Para la primera ministra italiana, esta medida es "un instrumento de uso habitual" que los Estados miembro han usado "casi 500 veces desde 2006" y que "en 30 casos los controles han afectado directamente a Italia". "Francia, por ejemplo, ha mantenido controles fronterizos con nosotros durante más de diez años", ha reseñado.

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"Por lo tanto", ha concluido, "resulta difícil argumentar que Italia no tiene derecho a utilizar un instrumento que se ha utilizado en su contra decenas de veces".