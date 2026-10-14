Imbroda proclama ante los Reyes que "comienza una nueva Melilla" y reclama una mayor presencia del Estado

Guardar

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha afirmado este miércoles ante los Reyes Felipe VI y Letizia que con su visita a la ciudad autónoma "comienza una nueva Melilla", en una jornada histórica que ha calificado de largamente esperada y que, a su juicio, aporta "confianza, certidumbre y esperanza" para el futuro de la ciudad española del norte de África.

Durante su intervención en el Salón Dorado del Palacio de la Asamblea, después de entregar al jefe del Estado las Llaves de la Ciudad, Imbroda ha dado la bienvenida a los monarcas en nombre de los melillenses y ha recordado que su presencia era una aspiración compartida por la población. "Tuve un sueño que hoy se ha cumplido", ha manifestado, parafraseando a Martin Luther King.

PUBLICIDAD

Miles de personas han recibido a los reyes en la Plaza de España en la que constituye la primera visita de Felipe VI y Letizia a Melilla desde su acceso al trono hace doce años. Imbroda ha evocado también la visita de los anteriores monarcas, Juan Carlos y Sofía, el 6 de noviembre de 2007, que ha definido como inolvidable.

Uno de los ejes centrales del discurso ha sido la reivindicación de la españolidad de Melilla. El presidente ha recurrido a los argumentos históricos, políticos y jurídicos para defender la vinculación de la ciudad con España y ha recordado los acontecimientos de 1497, cuando Pedro de Estopiñán llegó a Melilla el 17 de septiembre.

PUBLICIDAD

"Melilla es España desde los albores de nuestra nación", ha sostenido Imbroda, quien ha aludido asimismo al respaldo de la población a la Constitución de 1978 y a las referencias que el texto constitucional hace a la ciudad.

"Tenemos todos los argumentos, razones y derechos históricos, políticos y jurídicos para proclamar que Melilla no es de España, es España", ha afirmado ante los Reyes. "Aquí comienza España, aquí comienza Europa", ha añadido, en referencia también a una reciente resolución del Parlamento Europeo que, según ha señalado, reafirma la españolidad y el europeísmo de la ciudad.

PUBLICIDAD

CIUDAD DE PAZ

Imbroda ha destacado el carácter plural de Melilla y ha defendido la convivencia entre las distintas comunidades religiosas como una de sus principales señas de identidad. En este sentido, ha citado el himno de la ciudad para recordar sus raíces musulmanas, cristianas y judías.

PUBLICIDAD

"Queremos que el mundo nos conozca por lo que somos, por lo que vivimos a diario, casi 90.000 melillenses de distintos credos religiosos, donde el respeto, la tolerancia y la solidaridad son nuestra fórmula cotidiana para hacer de Melilla la Ciudad de la Paz", ha manifestado.

El presidente ha subrayado que los melillenses quieren continuar viviendo "en paz y libertad", con "un profundo sentimiento de pertenencia a la ciudad y a España", una identidad que, ha dicho, llevan con orgullo.

CRISIS FRONTERIZAS

El discurso también ha incluido referencias a la situación fronteriza y a la necesidad de reforzar la respuesta del Estado ante episodios de presión migratoria que afecten a la soberanía territorial española.

Imbroda ha recordado los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio en Ceuta, que ha descrito como una invasión en la que se vio violentada la soberanía nacional. Aunque ha reconocido que la situación actual está lejos de la vivida durante aquellos días, ha considerado que todavía quedan cuestiones por resolver y ha lamentado la ausencia de respuestas que, a su juicio, deberían haber sido "más contundentes y ágiles". "Una situación excepcional, como la sufrida en Ceuta, necesita de respuestas excepcionales y no ordinarias", ha defendido, al tiempo que ha reclamado una actuación firme en los ámbitos interno y externo, así como el respaldo europeo.

PUBLICIDAD

El presidente melillense ha señalado que la crisis de 2021 ya había puesto de manifiesto la necesidad de estar preparados ante este tipo de situaciones. "Nadie puede violentar la soberanía territorial de nuestra nación sin esperar consecuencias", ha advertido.

En este contexto, ha agradecido públicamente a Felipe VI su posicionamiento en apoyo de Ceuta y Melilla y sus declaraciones en discursos oficiales en defensa de ambas ciudades. "Nos hemos sentido muy respaldados", ha afirmado, antes de agradecer al monarca su "elevado grado de compromiso".

PUBLICIDAD

MÁS PRESENCIA DEL ESTADO

Imbroda ha aprovechado la presencia de los Reyes para reclamar una mayor implicación estatal en Melilla, tanto en materia presupuestaria y legislativa como en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas.

PUBLICIDAD

El objetivo, según ha explicado, debe ser impulsar un desarrollo socioeconómico que permita a la ciudad equipararse al resto de España y que, al mismo tiempo, refuerce su seguridad.

La intervención ha concluido con un mensaje de agradecimiento a los monarcas por su visita, que el presidente considera un punto de partida para una nueva etapa de la ciudad. "Majestades, hoy con su visita comienza una nueva Melilla. Gracias por haberlo hecho posible", ha reiterado.

PUBLICIDAD

"¡Viva Melilla!, ¡Viva España!, ¡Viva el Rey!", ha proclamado al finalizar su discurso.

Tras los actos institucionales en el Palacio de la Asamblea, los Reyes tienen previsto visitar a las 16,15 horas el colegio Eduardo Morillas, acompañados por el presidente de la Ciudad Autónoma.

La agenda concluirá a las 17,45 horas con una recepción a representantes de la sociedad melillense en el hotel Melilla Puerto, donde Felipe VI pronunciará un discurso en el salón Melilla.