Dieciséis finalistas optarán a los Premios Nacionales de Artesanía

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La XIX edición de los Premios Nacionales de Artesanía ha recibido 127 candidaturas que competirán por el máximo galardón el próximo 10 de diciembre en Zamora. Tras el estudio de las propuestas, el comité de selección compuesto por expertos del sector artesano y representantes del Ministerio de Industria y Turismo y las comunidades autónomas ha seleccionado los 16 proyectos finalistas, procedentes de varios sectores y regiones españolas.

Los Premios Nacionales de Artesanía constan de cinco categorías, tres de ellas para proyectos de artesanos y dos para la labor de promoción por parte de entidades privadas y públicas, con candidaturas elegidas para cada una de ellas.

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Galicia ha sido la región con más nominados, con cinco finalistas, seguida de Andalucía, Canarias y la Comunidad de Madrid, con dos nominaciones cada una. Por sectores, destacan la cerámica y el textil, seguidos del vidrio y las fibras vegetales.

Los Premios Nacionales de Artesanía son convocados anualmente por el Ministerio de Industria y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y su área de promoción de la artesanía, Fundesarte. Su objetivo es contribuir al desarrollo y la competitividad de las pymes del sector artesano, así como incentivar en ellas la innovación, el diseño y su capacidad de adaptación al mercado.

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Finalistas

El Premio Nacional de Artesanía está destinado a reconocer el conjunto de una obra consolidada. Este año, el galardón se lo disputarán la empresa valenciana Artesanía en Vidrio J. Sorribes SLU, el maestro alfarero Juan Pablo Martínez Sánchez "Pablo Tito" y la firma textil segoviana de Ábatte.

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Para el Premio Producto, que distingue al mejor producto o colección presentados, los finalistas son Barreiros Artesanía SL por su colección “Kyklon”, Amalia Puga Cividanes por su colección “Saia” y Monasterio Díaz SL por su colección “Renacidas”.

Las tres candidaturas seleccionadas en el Premio al Emprendimiento, categoría que reconoce a la persona o empresa emprendedora destacada por la introducción de nuevos conceptos en el sector, han sido para Claudinas, Feltros Esculpidos e Artesanais SLU, Paz González Mesa y Pilar Ureña Escaríz.

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El Premio Promociona para Entidades Privadas se decidirá entre la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León por su proyecto de “Formación FOACAL 2025”, Cocol Artesanía Tradicional SL por su proyecto “Cocol”, la Asociación de Familiares de Persoas con Paralise Cerebral (APAMP) por su proyecto “A Casa Rodante” y Natalia Ortega Haro, por su proyecto “Worn Studio”.

Y, finalmente, el Premio Promociona para Entidades Públicas por contribuir de forma notable a la promoción de la artesanía será entregado a uno de los siguientes finalistas: la Empresa Insular de Artesanía SA, por su proyecto “MidaLab Tenerife”; la Fundación Pública Artesanía de Galicia, por su proyecto “Aprender da Tradición”; y la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica (AeCC), por su proyecto "Hola Cerámica".

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