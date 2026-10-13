Los Reyes viajan este martes a Ceuta para mostrar su solidaridad dos meses y medio después de la avalancha

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Los Reyes viajan este martes a Ceuta en la que será su primera visita a esta ciudad autónoma desde la llegada al trono de Felipe VI y lo hacen con la firme voluntad de mostrar su solidaridad y respaldo a los ceutíes dos meses y medio después de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes desde Marruecos, en un momento en que aún sigue sin haberse normalizado del todo la situación.

Felipe VI ha reconocido este lunes que encaran el viaje "con ilusión y ganas", como no puede ser de otra manera al ser su primera visita, en conversación informal con periodistas durante la recepción en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional, a la que precisamente han asistido los presidentes de ambas ciudades autónomas, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, así como representantes de la sociedad civil y del sector empresarial de ambas.

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Tal y como ha trasladado también en este mismo contexto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la visita real busca escenificar que la normalidad se está abriendo camino paso a paso en la ciudad autónoma, donde permanecieron más de 10.000 migrantes tras los sucesos de finales de julio y donde aún quedan unos miles, después de que muchos hayan regresado voluntariamente a Marruecos.

Precisamente, en Zarzuela confían en que visitas como esta, en la que ya se trabajaba con anterioridad a los sucesos de este verano al ser ambas ciudades autónomas los únicos territorios españoles a los que no habían podido desplazarse los Reyes desde el inicio del reinado en 2014, puedan ser a partir de ahora más frecuentes y no una excepción.

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Además, en un gesto de la importancia que se da a este desplazamiento, los Reyes pasarán la noche en Ceuta al finalizar su agenda oficial, que arrancará con la recepción en el Ayuntamiento por las autoridades, donde mantendrán un encuentro con el Gobierno que encabeza Vivas y recibirán las llaves de la ciudad.

Posteriormente, tienen previsto visitar el Colegio Vicente Aleixandre, antes de desplazarse hasta el cementerio de Sidi Embarek, donde habrá un acto homenaje de las alrededor de 140 personas que fallecieron cuando intentaban llegar a nado entre el 30 y el 31 de julio desde Marruecos. Muchos de ellos se encuentran precisamente enterrados en este cementerio musulmán, en tumbas sin nombre ya que no todos han sido identificados.

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El broche de la jornada lo pondrá el encuentro con la sociedad civil ceutí en el Parador de Ceuta, donde está previsto que el Rey pueda dirigirse a los ceutíes y hacerles llegar en persona todo su apoyo, así como el de la Reina y la Casa Real, después de lo vivido.

COMPROMISO DESDE EL PRIMER MOMENTO

Pese a que la visita a Ceuta, que continuará el miércoles en Melilla, donde tampoco habían estado hasta ahora Felipe VI y Letizia, ha tardado en materializarse una vez el propio Sánchez confirmó a finales de agosto que se produciría, lo cierto es que el monarca siguió desde el primer momento con "preocupación e indignación los graves acontecimientos" y se puso en contacto con Vivas en las primeras horas.

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Además, muestra de su interés por la situación inédita en esta ciudad autónoma de unos 80.000 habitantes, recibió al presidente ceutí en Marivent el 6 de agosto. Precisamente, ya entonces Vivas dijo que el monarca quería viajar a Ceuta.

El Rey también ha aprovechado todas las ocasiones que ha tenido en estas semanas desde que retomó su agenda pública para llamar la atención sobre lo ocurrido en Ceuta, defendiendo que como frontera de la UE que es la ciudad autónoma es merecedora de la solidaridad europea.

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Así lo hizo durante la visita de Estado del presidente francés, Emmanuel Macron, el pasado 29 de septiembre, cuando no dudó en tildar de "inaceptable" lo ocurrido y recalcar que se trató de una violación de una frontera no solo española, sino europea.

Ya entonces, dejó claro que los países en la frontera exterior de la UE, como España, no pueden "afrontar solos una responsabilidad que es de todos". Y en la visita de Estado junto a la Reina Letizia de la semana pasada a Finlandia abundó en esta misma idea, esgrimiendo que la frontera de la UE es solo una y "las amenazas, vengan de donde vengan y tengan la intencionalidad que tengan, lo son para todos los Estados miembros".

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Asimismo, remarcó que en el mundo actual amenazas y riesgos están interconectados y por tanto "cuando un Estado miembro es atacado o amenazado, también lo es la Unión en su conjunto", incidiendo en que es "cosa del pasado" y resultaría "miope" el pensar que "una crisis está limitada a la localización geográfica de los acontecimientos", apelando por tanto a la solidaridad entre los países socios.

SILENCIO DE RABAT

Por el momento, Rabat ha optado por guardar silencio de manera oficial respecto al viaje de los Reyes y ello pese a que Mohamed VI pronunció el viernes pasado un discurso en el Parlamento en el que se refirió a lo sucedido aunque sin mencionar expresamente a Ceuta ni tampoco este histórico desplazamiento de Felipe VI y Letizia.

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El monarca alauí advirtió de que la relación con España es una "elección soberana" de Rabat y por tanto no puede supeditarse a ningún tipo de "amenazas" ni "chantajes", denunciando la "instrumentalización" que se ha hecho de lo ocurrido en Ceuta el pasado mes de julio por ciertos "medios políticos", aunque sin mencionar expresamente al PP, y criticando el retraso en la repatriación de menores.

Con todo, el presidente del Gobierno no ha querido entrar a valorar estas palabras en su conversación con los periodistas en el Palacio Real, más allá de resaltar una vez más la importancia de la relación bilateral con Marruecos, pero sí que ha descartado que quepa algún tipo de reacción por parte de Rabat cuando lo que van a hacer los Reyes de España es "visitar dos ciudades españolas".

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Desde la vuelta de la monarquía, solo se había producido hasta ahora una única visita real a Ceuta y Melilla, la realizada el 6 y 7 de noviembre de 2007 por Juan Carlos I y Sofía, estando el también socialista José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa. Entonces, hubo un contacto previo antes del anuncio de la misma entre Zapatero y el líder del PP, Mariano Rajoy, si bien en esta ocasión no ha trascendido que haya ocurrido lo mismo.

Aquella visita levantó ampollas en Marruecos, donde Ceuta y Melilla siguen siendo considerados como presidios ocupados por España y por tanto se reclama su soberanía, y también molestó que se escogiera como fecha el aniversario de la 'Marcha Verde' el 6 de noviembre, una fecha clave en el calendario marroquí ya que marcó el inicio de lo terminaría siendo la ocupación del Sáhara Occidental cuando se produjo la retirada española en 1976.

Así, Mohamed VI procedió tras conocerse las fechas del viaje a llamar a consultas a su entonces embajador en Madrid, Omar Azziman, quien tardó más de dos meses en regresar a su puesto pese a los esfuerzos del entonces ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, por calmar los ánimos.

Moratinos no solo llamó por teléfono a su homólogo, Taieb Fassi Fihri, sino que, según se supo entonces, le había comentado previamente "por cortesía" los planes de viaje aprovechando que acompañó a los entonces Príncipes de Asturias a la inauguración del Instituto Cervantes de Marrakech el 30 de octubre, es decir, días antes de la histórica visita.