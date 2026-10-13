Kingfisher, propietario de Brico Dépot, nombra nuevo CEO a Sebastian Gundel

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Kingfisher, propietario de las cadenas Castorama, B&Q y Brico Dépot, ha anunciado este martes el nombramiento de Sebastian Gundel como nuevo consejero delegado, con efecto a partir del 1 de febrero de 2027, fecha en la que el ejecutivo alemán se incorporará también al consejo de administración del grupo británico.

El actual CEO de Kingfisher, Thierry Garnier, permanecerá en su cargo hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha en la que dejará el puesto que ha desempeñado durante casi siete años, así como su asiento en el consejo de ddministración, para incorporarse a la cadena de distribución minorista Ahold Delhaize como nuevo presidente y consejero delegado en la primavera de 2027.

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En este sentido, la cadena británica ha indicado que Bhavesh Mistry, actual director financiero, ejercerá como CEO interino durante el próximo mes de enero para facilitar una transición sin contratiempos, mientras que Claudia Arney continuará como presidenta hasta la junta general anual de 2029, garantizando así la continuidad durante la transición de liderazgo.

Sebastian Gundel cuenta con más de dos décadas de experiencia liderando en el sector de mejoras para el hogar, desempeñándose desde 2022 como máximo ejecutivo de la alemana OBI, a la que se había incorporado en 2012.

"El sector está evolucionando rápidamente, lo que genera importantes oportunidades en el comercio, el ámbito digital, los marketplaces, los servicios y las nuevas propuestas para el cliente. Tengo muchas ganas de trabajar con el equipo para aprovechar estas oportunidades y crear valor sostenible a largo plazo", ha comentado Sebastian Gundel.

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