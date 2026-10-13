Isabel Díaz Ayuso y Martínez-Almeida, inseparable de Teresa Urquijo, rotundos sobre la Princesa Leonor

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Horas después de asistir al desfile de las Fuerzas Armadas junto a los Reyes Felipe y Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, y a la posterior recepción a las autoridades ofrecida por la Familia Real en el Palacio Real para conmemorar el Día de la Hispanidad, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han mostrado su apoyo a la Fiesta Nacional acudiendo a la tradicional corrida del 12 de octubre en la plaza de toros de Las Ventas.

El político popular llegaba acompañado por su mujer Teresa Urquijo, y haciendo gala una vez más de su espontaneidad no ha dudado en revelar cómo ve a la Princesa de Asturias en su papel de heredera al trono. "El desfile muy bien, lo pasamos fenomenal. Hay que celebrar la Fiesta Nacional y qué mejor que hacerlo con el Rey" ha expresado, apuntando con una gran sonrisa que con Leonor "tenemos suerte. El relevo está asegurado".

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Poco después era Isabel Díaz Ayuso la que hacía su aparición en la plaza con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Dándose un baño de masas, y derrochando elegancia con un chaleco rojo con bordados dorados de inspiración taurina, la presidenta de la Comunidad se ha mostrado completamente de acuerdo con su compañero de partido y ha asegurado que "la Princesa como siempre maravillosa, una futura reina que tenemos que es espectacular, un encanto. Además, tiene un poder entre los jóvenes...". "Va a ser la mejor" ha afirmado orgullosa.