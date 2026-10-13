El 60% de padres considera que sus hijos viven más expuestos a riesgos: bullying y ciberacoso los mayores temores

Guardar

El 60% de los padres de menores de entre 10 y 17 años considera que los menores de edad viven más expuestos a riesgos y peligros y casi ocho de cada diez (78%) reconoce que daría más autonomía a su hijo si pudiera saber que está bien sin recurrir a una vigilancia constante.

Estas son algunas de las conclusiones del estudio 'Cómo viven las familias españolas la seguridad de sus hijos' realizado por la app de seguridad 'ellu', con una muestra de 1.073 padres, madres y tutores de menores de 10 a 17 años en toda España. Según los datos facilitados por la app, la media de edad para contar con telefono móvil es de 13,3 años.

PUBLICIDAD

Para el 54% de los padres la ausencia de respuesta a llamadas o mensajes es la principal fuente de estrés, por delante incluso de volver solo de noche, votado por el 44%. Además, pese a un bajo índice de gravedad, un 28% vivió esta situación debido a que su hijo se quedó sin batería en su dispositivo estando fuera de casa. Esta paradoja se refleja también en el control parental, ya que 3 de cada 10 encuestados, que recibieron con 10 años o menos, sufrieron una mayor vigilancia frente al 17,5% de quienes lo recibieron entre los 15 y los 17.

La preocupación por las redes sociales y la salud mental es constante en todas las franjas de edad, siendo el bullying y el ciberacoso los temores principales para los progenitores, con un 75% y 74% respectivamente. Este miedo se acrecienta en familias con niñas, ya que casi 6 de 10 padres afirman vivir con temor ante agresiones, especialmente por la noche, con casi 3 puntos sobre 5. En este contexto, la confianza es clave para poder abordar estas problemáticas, sin embargo, solo el 29% de los padres afirma estar completamente seguro de que su hijo le contaría un problema grave de acoso o bienestar emocional.

PUBLICIDAD

TEMORES

Ante estos miedos, cinco de cada 10 progenitores asume haber rastreado la ubicación de sus hijos a escondidas, esta práctica de control resulta un 58% más frecuente entre padres que aseguran que sus hijos saben que disponen de esa capacidad. Sin embargo, menos del 50% de las familias emplea este tipo de recursos, especialmente por rechazo, desconocimiento e incluso temor de los propios hijos a sentirse controlados.

PUBLICIDAD

El objetivo último de los padres, según afirman, es encontrar tranquilidad en esta ayuda, tanto es así que 8 de cada 10 padres afirman que sería más permisivo con sus hijos si supiera que está bien, sin necesidad de controlar sus movimientos, frente a sus miedos por situaciones negativas como agresiones (46%), la preocupación por las compañías (40%) y la percepción de falta de madurez (34%).