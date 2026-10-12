Uniqlo impulsa su expansión en España con su octava tienda, que estará ubicada en Madrid

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Uniqlo, 'retailer' de moda japonés, impulsa su presencia en España con la próxima apertura de su octava tienda, que estará ubicada en el eje comercial del complejo 'Triangulo Princesa' en Madrid, en pleno barrio de Argüelles.

En concreto, esta nueva tienda de la firma japonesa estará ubicada en la calle Princesa, 65, muy cerca de competidores como Zara (Inditex) y El Corte Inglés, y viene a reforzar la presencia de la multinacional nipona en la capital española.

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El complejo 'Triangulo Princesa' fue adquirido por el fondo canadiense Brookfield para iniciar un proceso de renovación y reposicionamiento del mismo, que empezó con un acuerdo con la cadena americana Marriot para operar toda la superficie hotelera.

De esta forma, la firma de moda nipona contará con una superficie de 1.700 metros cuadrados, una de las más grandes que tendrá la firma en España, mientras que en el espacio también estará la cadena de restauración La Famiglia se sienta en la mesa con un restaurante de 400 metros cuadrados, según los datos de TC Gabinete Inmobiliario, consultados por Europa Press.

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La próxima tienda de Uniqlo será el octavo establecimiento de la compañía japonesa en el mercado español, donde actualmente opera con otras siete tiendas: Paseo de Gracia (2017), Glories (2017), Diagonal (2019) y La Maquinista (2021) en Barcelona, Uniqlo Serrano (2019), Uniqlo Gran Vía (2022) y Uniqlo Castellana (2025) en Madrid.

Una apertura que se conoce después de que Fast Retailing, matriz de Uniqlo, haya cerrado su año fiscal, que concluye en agosto, con un beneficio neto atribuido de 542.516 millones de yenes (3.060 millones de euros), lo que supone un 25,3% más que en el ejercicio anterior.

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En lo que respecta a su cifra e negocio, al cierre del ejercicio fiscal 2026 las ventas de la compañía alcanzaron los 3,96 billones de yenes (22.330 millones de euros), lo que supone una mejora interanual del 16,6%.

Las ventas de Uniqlo en Japón reportaron a la empresa 1,08 billones de yenes (6.090 millones de euros), un 5,3% más, mientras que los ingresos internacional de la marca sumaron 2,4 billones de yenes (13.540 millones de euros), un 26,3% más.

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De cara al ejercicio en curso, que concluirá en agosto de 2027, la multinacional espera alcanzar una cifra de negocio de 4,45 billones de yenes (24.930 millones de euros), un 12,3% más, así como un beneficio neto atribuido de 560.000 millones de yenes (3.158 millones de euros), un 3,2% más.

Asimismo, la minorista japonesa prevé que su red de tiendas alcanzará un total de 3.545 establecimientos a finales de agosto de 2027, incluyendo 782 (incluidas las franquicias) de Uniqlo Japón, 1.752 de Uniqlo International, 490 de GU y 521 de Global Brands.

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