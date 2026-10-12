Robert E. Hall y Michael Woodford, galardonados con el Nobel de Economía

12/10/2026 Nobel de Economía 2026. ECONOMIA NOBEL DE ECONOMÍA 2026

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Los economistas Robert E. Hall y Michael Woodford han sido galardonados con el Nobel de Economía en 2026 "por fundamentos microeconómicos y de la estabilización macroeconómica", según ha desvelado este lunes la Real Academia Sueca de Ciencias.

En su comunicado, la institución ha precisado que los economistas han desarrollado nuevos modelos macroeconómicos que han mejorado "significativamente" la capacidad para aplicar "una política de estabilización eficaz" de la economía.

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"En lugar de basar los modelos en relaciones estadísticas entre variables macroeconómicas, como la inflación, la producción y el consumo, optaron por construirlos sobre una base microeconómica. Esto implica comprender cómo el conjunto de los hogares y las empresas individuales afecta a la economía a través de sus acciones", especifica la institución.

Sobre la base de estos modelos desarrollados, el estudio precisa que "unas medidas de política fiscal y monetaria aplicadas en el momento oportuno pueden reducir los picos y los valles de la economía".

La organización ha explicado que cuando los gobiernos y los bancos centrales comunican sus planes de política económica, pueden influir en la visión del futuro y orientar la economía en la dirección correcta.

Los nuevos modelos desarrollados por estos economistas, continúa el comunicado, han resultado "extremadamente útiles" para hacer frente a las crisis económicas que han afectado a los países.

"El trabajo de los galardonados nos ha proporcionado una base teórica sólida para los modelos que ahora utilizan los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo. Gracias a ellos, estamos mejor preparados para hacer frente a las perturbaciones económicas, como las crisis energéticas o los cambios repentinos en el nivel de consumo de los hogares", afirmó el presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas, John Hassler.

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Robert E. Hall nació en 1943 en Palo Alto (Estados Unidos), es doctorado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y catedrático de la Universidad de Stanford, mientras que Michael Woodford, nacido en 1955 en Massachusetts, es doctorado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y catedrático de la Universidad de Columbia.

Por otro lado, Woodford recibió en 2024 el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Economía, Finanzas y Gestión de Empresas en su XVII junto a Olivier Blanchard y Jordi Galí por influir en el análisis macroeconómico moderno al establecer bases rigurosas para el estudio de las fluctuaciones del ciclo económico.

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El Nobel de Economía no forma parte del legado de Alfred Nobel, ya que fue establecido en 1968 por el Riksbanken, el banco central sueco, coincidiendo con el 300 aniversario de la entidad, aunque es otorgado desde entonces por la Real Academia Sueca de Ciencias según los mismos principios que los Premios Nobel otorgados desde 1901.

El galardón fue concedido por primera vez en 1969, distinguiendo al noruego Ragnar Frisch y al holandés Jan Tinbergen. El importe del premio asciende a 12 millones de coronas suecas (1,070 millones de euros) a repartir entre ambos ganadores.

Minutos después de recibir el galardón, Woodford ha subrayado que la comprensión de la economía es "crucial" para los efectos de la política, y para ello, es necesario explicar a los ciudadanos "por qué las cosas que están siendo hechas están siendo hechas".

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Como ejemplo de éxito de la aplicación de su marco, el profesor citó el caso de la crisis financiera mundial de 2008 y cómo, a través de realizar declaraciones más explícitas sobre la trayectoria futura probable de la política de los tipos de interés en Estados Unidos, se contribuyó a una mayor estabilización a partir del año siguiente. "No resolvió el problema por arte de magia, pero creo que fue una contribución importante", ha apuntado.

El economista también ha aseverado que la guerra en Oriente Próximo ha interrumpido los mercados de energía mundiales y que este tipo de eventos "tienen efectos muy significativos en la economía mundial".

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