Un muerto por la explosión de munición israelí en el sur de Líbano

Guardar

Un hombre ha muerto este lunes a causa de la explosión de munición en las inmediaciones de su casa cerca del municipio de Ain Ebel, en el sur de Líbano, elevando a tres el número de víctimas mortales en las últimas 24 horas por fuego israelí y restos de explosivos en las zonas con presencia del Ejército de Israel.

La víctima, identificada como Edgard Jillo, estaba inspeccionando su terreno a las afueras de la citada localidad del distrito de Bint Jbeil, una de las pocas zonas aún habitadas en el sur de Líbano que se encuentran bajo ocupación israelí, cuando explotó el artefacto.

PUBLICIDAD

De acuerdo a las informaciones del diario libanés 'L'Orient-Le Jour', el hombre era agente de las Fuerzas de Seguridad Internas, si bien también se desempeñaba como agricultor.

En las últimas 24 horas han muerto en esta zona tres personas, incluido un militar retirado que falleció a causa de un disparo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), cuando había acudido al campo a recoger aceitunas. Mientras, otro hombre ha muerto por la explosión de munición en Froun, también cerca de la frontera con Israel.

PUBLICIDAD

Las autoridades libanesas cifraron el domingo en 4.387 los muertos y 12.424 los heridos a causa de bombardeos de Israel desde el pasado 2 de marzo, cuando el partido-milicia Hezbolá y las FDI retomaron sus combates, a pesar de un acuerdo alcanzado meses más tarde por los dos países.