Alemania: es el momento de incrementar las sanciones a Rusia, no de levantarlas

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Berlín, 12 oct (EFE).- El Gobierno alemán afirmó este lunes que es preciso incrementar las sanciones a Rusia y no levantarlas, tras el anuncio de Washington de que Moscú suministrará combustible diésel a los mercados estadounidenses, y subrayó que no ve indicios de que se esté dando realmente una tregua energética en Ucrania.

"Estamos convencidos de que éste es el momento correcto para incrementar la presión sobre Rusia, no disminuirla, sobre todo en el contexto de que la población civil ucraniana ha vivido una de las semanas más mortíferas en lo que va de año, con más de 150 muertos", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores Josef Hinterseher en una rueda de prensa.

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El anuncio de EE. UU. es por el contrario "una señal de que la presión sobre (Vladímir) Putin se reduce", afirmó, aún cuando el presidente ruso "no muestra voluntad de negociación" y escala los ataques contra territorio ucraniano.

Por su parte, el portavoz de la cancillería, Stefan Kornelius, reiteró el apoyo del Gobierno al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, después de que el líder estadounidense, Donald Trump, apuntase a que era preciso un cambio al frente del Ejecutivo del país invadido.

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"Puede confiar en el apoyo de Alemania, tiene su respaldo", aseveró, y enfatizó que Berlín se mantiene "firme" al lado de Ucrania, a la que le corresponde decidir si las condiciones permiten celebrar elecciones o no.

Sobre la tregua energética anunciada también por Trump, de la que más tarde tanto Kiev como Moscú afirmaron no tener constancia, Kornelius resaltó que "la parte rusa ya ha dado su respuesta a la propuesta del presidente estadounidense", en alusión a los ataques más recientes contra objetivos ucranianos.

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"Ya hemos visto cómo de lejos ha llegado", dijo el portavoz, que indicó que en la práctica nada ha cambiado, puesto que la reacción de Moscú ha pasado por "nuevos ataques con muchos muertos".

Trump aseguró este viernes que Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial, otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después, tras una conversación con el presidente ruso, Vladímir Putin.

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Posteriormente, Trump anunció una tregua energética entre Rusia y Ucrania, de la que Zelenski afirmó "no tener constancia", pero la cual se declaró dispuesto a secundar si Moscú hacia lo propio, aunque los ataques no se detuvieron.

El Kremlin no confirmó que Rusia haya aceptado la tregua, y el portavoz presidencial Dmitri Peskov afirmó este lunes que por el momento "continúan los contactos".EFE