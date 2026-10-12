Agenda informativa multisoporte América para el lunes 12 de octubre de 2026

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ESTADOS UNIDOS

- El republicano Gabe Evans busca conservar su escaño frente al demócrata Manny Rutinel en una de las contiendas más reñidas de Colorado, donde los latinos representan hasta el 28,5 % de los votantes. (foto)

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- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión sobre la situación en Siria.

- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión sobre la situación del proceso de paz en Colombia.

MÉXICO

- El huracán Simón continúa frente a las costas de Jalisco (oeste), tras modificar su trayectoria y mantenerse sobre el océano Pacífico, muy cerca de tocar tierra. (foto)

- El director Federico Ceccheti en entrevista con EFE habla sobre 'Jíkuri: Viaje al país de los Tarahumaras', la primera ficción que reimagina el viaje del poeta francés Antonin Artaud a la Sierra Tarahumara en 1936. (foto)

- El Instituto de Estadística divulga los datos de la actividad industrial de agosto.

BRASIL

- Brasil celebra con una misa multitudinaria el día de la Virgen de Aparecida, patrona nacional, que estuvo en el centro de la polémica en las elecciones. (foto)(video)

PANAMÁ

- Tres días después del potente terremoto que asoló Panamá, sin causar muertos pero sí daños a estructuras, la ayuda humanitaria fluye, en más cuantía cuando las vías terrestres lo permiten. (foto)(video)

PERÚ

- El alcalde del Callao, la portuaria provincia vecina a Lima, presenta los avances en la elaboración de la estatua del papa León XIV que se erigirá frente al océano Pacífico. (foto)(video)

- El Ministerio de Cultura anuncia las actividades en conmemoración por los 32 años del descubrimiento de Caral, la ciudad más antigua de América, a unos 130 kilómetros al norte de Lima.

COLOMBIA

- En entrevista con EFE, Humberto de la Calle, exjefe negociador del Gobierno con las FARC, afirma que sin el acuerdo de paz firmado hace diez años Colombia tendría 13.000 combatientes más. (foto)(video)

PARAGUAY

- Inician los trabajos de excavación para la búsqueda de personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) en un cementerio de Asunción. (foto)(video)

DEPORTES

Paraguay.- Los colombianos Santiago Velásquez, Alef Torres y Gabriela Rueda, el español Egoitz Bijueska, la italiana Ludovica Rimondi y la francesa Loreline Pastor conquistaron el oro en el Mundial de patinaje. EFE

mesaamerica@efe.com

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