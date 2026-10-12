Iberdrola, distinguida con dos premios internacionales por su Informe Integrado Online 2026

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Iberdrola ha recibido dos importantes reconocimientos internacionales por la calidad de los contenidos, el diseño y la experiencia digital de su Informe Integrado Online 2026, siendo distinguida con el premio Platino en los LACP Vision Awards, otorgados por la League of American Communications Professionals (LACP), y con un ARC Award, en la categoría Integrated AR & ESG.

Por segundo año consecutivo, la energética obtiene la máxima distinción de los LACP Vision Awards en la categoría 'utilities'. Además, es la única empresa española incluida en el Top 100 mundial de estos galardones, que reconocen cada año la excelencia en la elaboración y presentación de informes corporativos.

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Su Informe Integrado Online figura asimismo entre los diez mejores de la región EMEA. La publicación ha alcanzado una puntuación de 99 sobre 100 y la máxima valoración en categorías como la carta a los accionistas, la narrativa corporativa y la claridad del mensaje.

Bajo el lema 'La electrificación es imparable', ofrece una visión integrada de la estrategia, el modelo de negocio, el desempeño económico-financiero y la sostenibilidad del grupo.

La edición de 2026 presenta la hoja de ruta de crecimiento a largo plazo de la compañía, con las redes eléctricas como principal eje inversor y la electrificación como motor de competitividad, seguridad energética y desarrollo económico sostenible.

A este reconocimiento, se suma el obtenido en los ARC Awards (Annual Report Competition), organizados por MerComm Inc, que valoran aspectos como la presentación de la información, la creatividad, la usabilidad y la capacidad para trasladar de forma clara la estrategia y el desempeño de una organización.

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