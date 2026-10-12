La UE sanciona a 77 personas por las elecciones "ilegales" a la duma de Rusia en Ucrania

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Luxemburgo, 12 oct (EFE).- La Unión Europea decidió este lunes sancionar a 77 personas por participar en las "elecciones ilegales" a la Duma o cámara de diputados estatal de Rusia que tuvieron lugar en territorio ucraniano el pasado septiembre.

La UE recordó la condena de esas "elecciones" en los territorios de Ucrania "temporalmente ocupados, lo que infringe el derecho ucraniano e internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, y socava la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania", indicó el Consejo (que representa a los países de la UE) en un comunicado.

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Las listas aprobadas incluyen a 74 candidatos que se presentaron a las elecciones por distintos partidos en las autodenominadas "República Popular de Donetsk" y "República Popular de Lugansk", así como en las regiones de Zaporiyia y Jersón, y en la "República de Crimea y la ciudad de Sebastopol".

Para la UE, al presentarse a las elecciones, estas personas "han contribuido activamente a los esfuerzos por legitimar la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y a mantener la ocupación ilegal rusa de territorios ucranianos".

Por los mismos motivos, el Consejo impuso sanciones a tres miembros de la Comisión Electoral Central de la Federación Rusa por "organizar las elecciones fraudulentas".

Las personas incluidas en la lista de hoy están sujetas a una prohibición de viajar que les impide entrar o transitar por territorios de la UE, así como la congelación de sus activos.

Además, los ciudadanos y las empresas europeas tienen vetado poner a su disposición fondos, activos financieros o recursos económicos.

El pasado 21 de septiembre la Unión Europea afirmó que las elecciones a la Duma o cámara de diputados estatal de Rusia habían puesto de manifiesto la cada vez mayor "erosión democrática" y creciente autoritarismo en Rusia.

En septiembre, el Consejo adoptó ya sanciones contra diez personas por apoyar la represión de la oposición democrática y socavar gravemente la democracia y el estado de derecho en Rusia. EFE