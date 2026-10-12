La UE prorroga hasta 2031 su régimen de sanciones por armas químicas

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Luxemburgo, 12 oct (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE) renovó este lunes por cinco años, hasta el 30 de octubre de 2031, el marco de sanciones contra la proliferación y el uso de armas químicas, la primera vez que prorroga un régimen de este tipo por un plazo tan largo, informó la institución.

Además, las inclusiones en la lista, que alcanzan a 31 personas y a seis entidades, se prorrogaron por un año, hasta el 30 de octubre de 2027. Veinticuatro personas y cuatro entidades son rusas, mientras que el resto está vinculado al programa químico del antiguo régimen sirio.

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Entre los rusos figuran el director del Servicio Federal de Seguridad (FSB), Alexandr Bortnikov; el jefe del servicio de inteligencia militar (GRU), Ígor Kostiukov, y Serguéi Kiriyenko, primer adjunto del jefe de la Administración Presidencial, según el acto jurídico.

Cuatro de ellos están ligados al intento de asesinato en 2018 del exespía Serguéi Skripal; catorce, incluidos Bortnikov, Kiriyenko y dos viceministros de Defensa, lo están al envenenamiento del opositor Alexéi Navalni.

La última tanda, del 3 de julio, suma seis científicos y militares vinculados a la epibatidina, una sustancia hallada en Navalni tras su muerte, según el Consejo.

Las entidades rusas son el instituto GosNIIOKhT, las Tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica -listadas por el uso de gas CS en Ucrania- y dos centros militares subordinados.

En el caso sirio figuran cinco responsables del Centro de Estudios e Investigaciones Científicas (SSRC), descrito como el principal organismo del régimen para desarrollar armas químicas, el propio centro y una empresa metalúrgica que lo abastecía, junto con sus dos copropietarios.

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Los incluidos en la lista están sujetos a la congelación de activos y se prohíbe poner fondos o recursos económicos a su disposición. Las personas físicas tienen además prohibida la entrada en la UE.

El régimen de sanciones tiene por objeto combatir la proliferación y el uso de armas químicas, así como apoyar la aplicación de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción (CAQ). EFE

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