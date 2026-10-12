La OPEP dice que el mundo necesitará un 23 % más de energía primaria entre ahora y 2050

Guardar

El Cairo, 12 oct (EFE).- El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Haitham al Ghais, aseguró este martes desde Riad que "el mundo necesitará un 23 % más de energía primaria entre ahora y 2050", por lo que es necesario invertir en infraestructuras para el crudo y el gas, así como en otras fuentes de energía.

"Seguimos invirtiendo en los países miembros de la OPEP, en petróleo y gas, en infraestructuras para el petróleo y el gas y en las pólizas de seguro que necesitamos tener en vigor. Pero también invertimos en otras fuentes de energía, porque creemos que el mundo necesitará un 23 % más de energía primaria entre ahora y 2050", dijo el responsable de la organización, integrada por once países, en la 25ª edición del Congreso de Energía del Consejo Mundial del Petróleo (WPC, en inglés), en la capital de Arabia Saudí.

PUBLICIDAD

En una sesión ministerial, afirmó que en un día no se puede decir: "'Vaya, tengo escasez y voy a construir una nueva refinería para que empiece a producir inmediatamente'. No funciona así", ya que se trata de una industria "con plazos de ejecución largos. Requiere mucha planificación".

Para justificarlo, Al Ghais explicó que la clave es que "la gente no se da cuenta de que hay que invertir hoy para poder producir dentro de cinco, seis o siete años, tanto en las actividades de exploración y producción como en las de refino y distribución" de crudo.

PUBLICIDAD

Porque la población mundial "aumentará en casi 2.000 millones de personas desde ahora hasta 2050 (...) La urbanización, por sí sola, hará que más de 1.800 millones de personas se trasladen a nuevas ciudades de todo el mundo entre ahora y 2050. El tamaño de la economía mundial se duplicará con respecto al actual si consideramos un crecimiento anual del PIB del 3 %. Además, todo el mundo habla de la inteligencia artificial, como si fuera la nueva religión: los centros de datos de IA y todo lo demás. Todo eso requerirá mucha más energía", enumeró.

Al Ghais achacó la "escasez" que sufre el mundo hoy de "diésel, combustible para aviones y gasolina" a la falta de inversión, "algo que iba a ocurrir. Era solo cuestión de tiempo. Se podía prever. Llevábamos muchos, muchos años advirtiendo de ello".

PUBLICIDAD

El secretario recordó cómo su organización estima que se necesitan hasta 18 billones de dólares estadounidenses desde ahora hasta 2050 de inversión anual en las actividades de exploración y producción, transporte y almacenamiento, y refino y distribución, lo que equivale a unos 700.000 millones de dólares al año.

Y todo esto en un contexto en el que, después de revisiones a la baja en los últimos meses por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, ahora se prevé que "la demanda crecerá este año en 400.000 barriles diarios, frente a los 1,4 millones de barriles diarios que estimábamos a comienzos de año".

PUBLICIDAD

"Sin embargo, para ser justos, esta demanda se ha aplazado hasta 2027, año en el que creemos que habrá una demanda acumulada pendiente de materializarse. Ahora situamos el crecimiento de la demanda para 2027 en 1,7 millones de barriles diarios", zanjó.EFE