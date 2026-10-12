Elena Tablada aclara que no está escribiendo sus memorias y evita hablar de Javier Ungría

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MADRID (CHANCE)

Elena Tablada continúa centrada en esta nueva etapa de su vida, volcada en sus hijas y en diferentes proyectos personales y profesionales. Entre ellos se encuentra un libro en el que lleva tiempo trabajando y que, tal y como ella misma ha explicado en anteriores ocasiones, estará basado en su vida, su historia y su identidad. Un proyecto con el que pretende ofrecer su propia visión de algunas de las experiencias que ha vivido y de las etiquetas que se le han atribuido a lo largo de los años.

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La diseñadora ya adelantaba hace meses que quería escribir este libro como "un regalo" para ella misma y para sus hijas, con el objetivo de que conozcan "quién es realmente su madre". Ahora, Elena ha querido hacer una puntualización sobre este proyecto y ha desmentido que se trate de sus memorias. "No estoy escribiendo mis memorias. Estoy escribiendo un libro", ha asegurado, dejando claro que prefiere no etiquetar así el trabajo en el que está inmersa.

Una aparición en la que también ha tenido que hacer frente a las preguntas sobre Javier Ungría. La relación entre ambos ha atravesado diferentes etapas desde su separación en 2022 y, aunque el empresario aseguraba el pasado mes de mayo que las cosas entre ellos habían "vuelto a su cauce", meses después la diseñadora volvió a referirse públicamente a su matrimonio y a su experiencia durante aquellos años.

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Precisamente por eso, las preguntas sobre su exmarido no han sentado especialmente bien a Elena, que se ha mostrado incómoda ante la insistencia de la prensa. La diseñadora, que se encontraba en su coche, ha llegado incluso a subir el volumen de la música para evitar escuchar las preguntas relacionadas con el padre de su hija Camila.

Una reacción con la que Tablada ha dejado claro que, aunque no tiene reparos en hablar de su vida y de las experiencias que quiere plasmar en su próximo libro, hay cuestiones de su pasado sobre las que, al menos por ahora, prefiere no pronunciarse.

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