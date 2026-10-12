Canciller chino viaja a Azerbaiyán, Croacia, Montenegro y Bulgaria del 14 al 20 de octubre

Guardar

Pekín, 12 oct (EFE).- El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, visitará de forma oficial entre el 14 y el 20 de octubre próximos Azerbaiyán, Croacia, Montenegro y Bulgaria, informó este lunes la Cancillería del país asiático.

La gira del jefe de la diplomacia china comenzará en Azerbaiyán, donde Wang asistirá en calidad de representante especial del presidente Xi Jinping a la séptima cumbre de la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Confianza en Asia (CICA), que se celebrará el 15 de octubre en Bakú, la capital de ese país.

PUBLICIDAD

Posteriormente el ministro pasará por Croacia, Montenegro y Bulgaria, aunque Exteriores no ha difundido de momento su agenda durante esta gira por tres países con los que Pekín mantiene buenas relaciones y que considera una parte importante de sus relaciones con la Unión Europea -si bien Montenegro no forma parte del bloque-.

El viaje de Wang se produce, además, una semana después de que China y la UE celebraran en Pekín una ronda de diálogo comercial que se salgó con "entendimientos" en materia de vehículos híbridos, tierras raras y acceso al mercado, aunque para Bruselas estos resultados son el inicio de un proceso más amplio para corregir el desequilibrio económico con el gigante asiático. EFE

PUBLICIDAD