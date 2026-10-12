Bruselas dice que la UE solo incorporará a países que refuercen su seguridad

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Luxemburgo, 12 oct (EFE).- La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, señaló este lunes que la Unión Europea (UE) buscará integrar únicamente a nuevos Estados miembros que refuercen su seguridad.

"La seguridad cobra cada vez más importancia para la Unión Europea, y también en el proceso de ampliación. No podemos permitirnos incorporar nuevos Estados miembros que no refuercen nuestra seguridad", indicó Kos ante la prensa a su llegada a un Consejo de ministros comunitarios de Exteriores.

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Los ministros abordarán, entre otros puntos, la ampliación de la UE a nuevos Estados y cómo los países candidatos y los candidatos potenciales pueden contribuir de manera efectiva al fortalecimiento de la seguridad y la defensa de la Unión.

En ese sentido, la comisaria dejó claro que "la alineación estratégica es cada vez más importante": "Dejamos claro que solo aquellos candidatos que estén estratégicamente alineados con nosotros podrán unirse a nosotros", apuntó.

Agregó que esa alineación debe darse también en materia de sanciones, energía e infraestructuras, y "es aquí donde debemos velar por que, una vez que incorporemos a los nuevos miembros, estos nos hagan más fuertes y no más débiles", dijo.

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Kos recalcó que es "crucial el respeto por el Estado de derecho y nuestros valores, que son los pilares fundamentales de lo que realmente estamos haciendo, especialmente en el proceso de ampliación", y en ese contexto reafirmó el "firme apoyo" de la UE al derecho internacional y a la Corte Penal Internacional (CPI).

El respeto al derecho internacional "reviste especial importancia en los Balcanes Occidentales (...) donde las tendencias nacionalistas están resurgiendo una vez más" tras la muerte del criminal de guerra serbobosnio Ratko Mladic, que había sido condenado en La Haya antes de fallecer, comentó.

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Kos se refirió igualmente a que la iniciativa para modificar las Salas Especializadas de Kosovo (SEK) en La Haya "va en contra de las obligaciones fundamentales de Kosovo para con la UE, y esto es inaceptable".

"Cambiar las normas mientras está en curso un procedimiento judicial va en contra de cualquier norma de Estado de derecho establecida internacionalmente, y mi mensaje es muy sencillo: la ampliación europea sigue adelante. Nosotros seguimos adelante. Si los candidatos dan un paso atrás no van por el buen camino y no podrán convertirse en miembros de la UE", advirtió. EFE

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