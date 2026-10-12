El Ibex 35 repunta un 0,7% en la media sesión y rebasa los 19.150 puntos, con el crudo en 105 dólares

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El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid cotizaba en la media sesión de este lunes con un avance del 0,7% y aminoraba su alza respecto a la apertura, tras salvar el pasado viernes por la mínima la cota psicológica de los 19.000.

En concreto, el selectivo nacional se posicionaba en los 19.167,6 puntos a las 12:00 horas de la presente jornada de festivo nacional, que continúa marcada por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo que impulsa los precios del crudo por encima de los 105 dólares.

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Durante este fin de semana, las milicias hutíes yemeníes han reivindicado los recientes ataques contra los aeropuertos de Riad y Damman, en Arabia Saudí, así como contra instalaciones de la empresa petrolera estatal saudí Aramco en represalia por las "masacres" cometidas por la aviación saudí en suelo yemení.

En respuesta, las fuerzas de la coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí han atacado este lunes posiciones de los rebeldes hutíes yemeníes en la provincia de Taiz, en el suroeste del país, donde los insurgentes han registrado avances en la última semana.

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"Con nuevos ataques durante el fin de semana de los hutíes contra Riad y Dammam, la realidad es que estos ejercen una presión sobre el gobernante de facto, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán para intensificar la guerra y ponen en una situación delicada a EE.UU. y los nuevos socios de defensa del reino, Turquía y Pakistán", han avanzado los expertos de Renta 4.

En paralelo, un buque de transporte de petróleo de grandes dimensiones ha sido alcanzado por un proyectil cuando cruzaba el estratégico estrecho de Ormuz, según han informado fuentes iraníes y británicas.

Sobre las conversaciones de paz, el líder del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Mohsen Rezai, ha asegurado este domingo que Estados Unidos ha aceptado algunas de las siete condiciones planteadas por Teherán para la reapertura del estrecho de Ormuz, pero que en conjunto su respuesta ha sido "inadecuada".

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"Estados Unidos ha accedido a algunas de las siete condiciones de Irán, pero consideramos que su respuesta es inadecuada", ha apuntado Rezai en un mensaje publicado en redes sociales. El responsable iraní ha advertido de que "la diplomacia iraní ha cambiado y no habrá una vuelta al 'statu quo ante'".

En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- ascendía un 1,05% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 105,74 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- incrementaba su precio cerca de un 1%, hasta los 92,76 'billetes verdes' por barril.

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En el ámbito internacional, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han aprobado este lunes un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluye a cerca de 1.600 personas y entidades vinculadas al complejo militar-industrial ruso, en la mayor ampliación de las listas de sancionados desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Respecto al terreno empresarial español, las compañías españolas han percibido en el tercer trimestre del año un menor impacto del conflicto en Irán sobre la demanda internacional y nacional y sobre sus decisiones de inversión, según se desprende de la Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Empresarial (EBAE).

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Asimismo, el continuo repunte de las condiciones de financiación del Estado en Francia ha encendido las alarmas entre las grandes gestoras de inversión, que ven seriamente comprometido el margen de actuación del Ejecutivo francés y ya advierten de que la presión sobre el crédito soberano está empezando a trasladar riesgos al sector bancario del país.

En este marco, a las 12:00 horas de este lunes en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Cellnex (+2,05%), Indra (+1,97%), Iberdrola (+1,32%), Grifols (+1,32%) y Bankinter (+1,27%). En el extremo opuesto, las únicas caídas correspondían a Repsol (-1,69%), Acerinox (-1,28%), Telefónica (-1,08%), ArcelorMittal (-0,91%) y Fluidra (-0,35%).

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Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban con signo positivo en la media sesión de este lunes. Así, Milán subía un 0,67%; Londres, un 0,53%; Fráncfort, un 0,5%; y París, un 0,12%.

"Las Bolsas europeas abrirían con ascensos del orden del +0,4% pero con las tecnológicas lastradas por las caídas del sector en Asia", han adelantado los analistas de Banco Sabadell.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1181 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años desescalaba hasta el 4,079%.

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