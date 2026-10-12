Agencias

3-3. Un gol de Ndukwe en el último minuto rescata al Levante en la locura final del Ciutat

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València, 12 oct (EFE).- Un gol del central del Levante Ifeanyi Ndukwe en el minuto 99 de partido salvó un punto para el equipo levantinista en el encuentro disputado este lunes en el Ciutat de València ante el Sevilla al neutralizar el tanto de Isaac Romero, que había vuelto a adelantar al Sevilla en el minuto 95.

Antes, el Levante fue capaz de levantar un resultado de dos goles en contra. El Sevilla se adelantó en el minuto 13 con un gol de Robbie Ure y amplió su ventaja nada más arrancar la segunda parte con un tanto de Félix Correia, pero los ‘granotas’ empataron con los tantos de Iván Romero y de Adrián de la Fuente en el minuto 92.

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