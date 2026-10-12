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Un policía herido y cinco detenidos en la jornada más tensa en 17 días de acampada en Sol

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(Actualiza la anterior con más detenidos)

Madrid, 12 oct (EFE).- Un policía herido y al menos cinco personas detenidas es el balance de la jornada más tensa en 17 días de acampada en la Puerta del Sol, después de que varios grupos radicales intentaran reventar la protesta por la crisis de la vivienda.

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Los problemas han comenzado cuando, al término del desfile por el Día de la Fiesta Nacional, un grupo de personas con banderas de España, algunas de ellas inconstitucionales, se han dirigido a la Puerta del Sol y han rodeado a los acampados desde hace dos semanas al grito de "Ceuta no se vende" y el "Cara al sol".

Según ha contado a EFE uno de los acampados, ha habido "agresiones y provocaciones", lo que ha requerido la actuación de la Policía Nacional, que ha procedido a la detención de algunas personas.

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Tras las dos horas de confrontación de cánticos, la Policía Nacional ha disuelto a los manifestantes, que no han cesado de increpar a los acampados, así como a la prensa: "Puta prensa de mierda, a tomar por culo, manipuladores, hijos de puta", han dicho a los cámaras.

Entre otras consignas, han entonado: "Rojo muerto, abono para mi huerto" o "Rojo que veo, rojo que pateo".

Las tensiones han seguido por la tarde, con ambos bandos enfrentados en las calles aledañas a la plaza, hasta el punto de que los organizadores de la acampada han pedido ayuda por redes sociales ante el temor a ser atacados.

Según han confirmado a EFE fuentes de seguridad del Metro, durante un tiempo se han cerrado todos los accesos a este servicio y al de Cercanías situados en la Puerta del Sol a instancias de la Policía, pero a primera hora de la noche ya se han reabierto.

Uno de los mayores momentos de tensión se ha vivido poco antes de las seis de la tarde en la calle de El Carmen donde, tras varias carreras y lanzamientos de botellas, la Policía ha detenido a una joven.

Pasadas las 19:30 horas la situación se ha complicado y se han reforzado los efectivos de la Policía Nacional desplegados en la zona, que han ido adelantando sus posiciones para que las personas que querían acceder a Sol dieran marcha atrás, hacia la plaza de Callao.

Aunque las fuerzas de seguridad han controlado el episodio, el ambiente hostil y los cánticos han continuado en la distancia, mientras los antidisturbios alejaban a los dos grupos, que seguían coreando consignas como "Madrid será la tumba del fascismo", de un lado, o "rojo muerto, abono para mi huerto", del otro.

Durante toda la tarde, agrupaciones de manifestantes con banderas de España, algunas de ellas inconstitucionales, se han acercado a la Puerta del Sol, donde desde el pasado 26 de septiembre se mantiene una acampada para denunciar la situación de la vivienda en España.

Desde la calle Alcalá o Espoz y Mina, las más cercanas al desfile de esta mañana, hasta Arenal o Preciados, los manifestantes han rodeado la plaza, sin poder acceder a ella por la fuerte presencia policial.

Según fuentes de la Comisión de Mediación de la protesta en Sol, los manifestantes han increpado a los acampados, que han formado un cordón de seguridad en torno a todo el perímetro de las tiendas para protegerlas. EFE

(foto) (vídeo)

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