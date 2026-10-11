Expertos en tecnología de la información y política monetaria, en las quinielas para Nobel

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Copenhague, 11 oct (EFE).- Expertos en política monetaria, dinamismo económico y tecnologías de la información aparecen en los pronósticos previos para el Nobel de Economía, que se falla este lunes en Estocolmo y cerrará la actual ronda de ganadores de los centenarios galardones.

Los estadounidenses Susan C. Athey y Hal R. Varian lideran las quinielas de la firma estadounidense Clarivate Analytics, que cada año confecciona una lista de aspirantes basándose en el impacto que han tenido en su ámbito de estudio, medido por el número de veces que sus trabajos son citados por la comunidad científica.

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Ambos son mencionados por sus análisis pioneros de la economía de las tecnologías de la información, mientras que su compatriota Michael D. Woodford figura por sus contribuciones a la teoría y práctica de la política monetaria.

El también estadounidense Sidney G. Winter podría ganar el Nobel de Economía por sus estudios del dinamismo económico y el comportamiento organizativo inspirados por la teoría de la evolución, de acuerdo con la lista de Clarivate.

Entre los candidatos a suceder al estadounidense Joel Mokyr, el francés Phillipe Aghion y el canadiense Peter Howitt -galardonados en 2025 por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación- suenan también el canadiense Ariel Pakes, experto en organización industrial, y el estadounidense Robert Barro, por sus estudios en macroeconomía.

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En las quinielas de supuestos candidatos figuran también otros nombres como los franceses Thomas Piketty y Emmanuel Saez, la canadiense Janet Currie y los estadounidenses Raj Chetty y David Autor.

Otros nombres que han sonado en los últimos años para el Nobel son el español Jordi Galí, de la Universidad Pompeu Fabra; los estadounidenses Mariane Bertrand, Nicholas Bloom, Anne Krueger y Colin Camerer; el indio Sendhil Mullainatha y el austríaco Ernst Fehr.

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El Comité Nobel de Economía, al igual que el resto de instituciones encargadas de otorgar estos premios en sus distintas categorías, no confirma nominados hasta pasados 50 años.

El Nobel de Economía, cuyo nombre real es Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, es el único de los seis galardones no creado en su día por el magnate sueco, sino que fue instituido en 1968 a partir de una donación a la Fundación Nobel del Banco Nacional de Suecia con motivo de su 300 aniversario.

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Tres mujeres han ganado este premio, el único Nobel junto con el de Física que nunca ha tenido un ganador hispanoamericano.

Los ganadores de todos los Nobel comparten los 12 millones de coronas suecas (1,2 millones de dólares, 1,1 millones de euros) con que están dotados este año. EFE