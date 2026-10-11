Nogueras (Junts) cree que a Rufián le está costando decidir "si apuesta por Cataluña o por España"

02/10/2026 La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Congreso vota hoy la convalidación o derogación de los dos Reales Decretos en materia de vivienda publicados por el Gobierno esta semana en el BOE. En concreto se tratan del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, y del Real Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

Guardar

La portavoz de Junts en el Congreso y candidata a la reelección en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, Míriam Nogueras, ha considerado que al portavoz de ERC en la Cámara baja, Gabriel Rufián, le está costando decidir "si apuesta por Cataluña o por España".

Lo ha dicho en una entrevista en 'El Nacional' este domingo recogida por Europa Press, día en que está previsto conocer si Rufián será finalmente el candidato de ERC al Congreso.

PUBLICIDAD

"Durante mucho tiempo ya hemos visto que apostaba por España. Veremos qué pasa, pero creo que ERC se merece un representante político que defienda nuestra nación y nuestra lengua sin ningún complejo", ha sostenido Nogueras.

La líder de Junts ha asegurado que desde su formación están dispuestos a trabajar con los republicanos, pero ha dicho que los republicanos durante esta legislatura "se ha puesto en el saco de la izquierda española" y, por eso, ha considerado que solo Junts ha defendido a Catalunya.

PUBLICIDAD

"SOMOS LOS DEL MEDIO"

Nogueras ha apuntado que el próximo 17 de octubre se ratificará la lista de Junts al Congreso, de la que formarán parte los hasta ahora siete diputados: "Cuando una cosa funciona, mejor no tocarla mucho", ha agregado.

PUBLICIDAD

"Con nuestros siete diputados hemos conseguido detener que entre a gobernar la extrema derecha, y también hemos detenido las barbaridades de la extrema izquierda, a las cuales el PSOE se ha dejado arrastrar", y ha reivindicado la fuerza de Junts para determinar las políticas que se han ido aprobando.

Preguntada por la convocatoria electoral anticipada, ha asegurado: "Nos encontrábamos ante una legislatura en la que el PSOE había decidido que se escoraba a la extrema izquierda, mientras que el PP se había escorado a la extrema derecha. No tenía ningún tipo de sentido continuar. Somos los del medio".

PUBLICIDAD

En este sentido, ha insistido en que los votos de Junts "no servirán para regalar una legislatura a ningún partido español" y ha afirmado que los comicios tratan de escoger entre modelos de extremos.

"El PSOE ha decidido que su socio es la extrema izquierda. Nosotros no investiremos un gobierno de extrema izquierda, como tampoco investiremos un gobierno de extrema derecha. Sánchez ha sido incapaz de llegar a cumplir los acuerdos a los que llega", ha zanjado.

PUBLICIDAD

HUELGA POR LA VIVIENDA

Preguntada por la convocatoria de huelga general por la vivienda para el próximo 11 de noviembre, Nogueras ha tildado de "inédito" que los sindicatos la convoquen con un tema en el que, ha dicho, el máximo responsable es el PSOE.

PUBLICIDAD

"Las huelgas se convocan cuando se tienen que convocar. Lo que me preocupa es que los grandes sindicatos españoles no hayan salido en ocho años a pedir una huelga general", ha agregado.

En cuanto a la aprobación de los decretos de vivienda a través de la Diputación Permanente, Nogueras ha considerado que es una decisión reprobable pero una fórmula que el PP también ha utilizado cuando ha gobernado, y ha concluido: "Cuando la mayoría social te dice que 'esto no y así no', se transforma en una imposición de una minoría".

PUBLICIDAD