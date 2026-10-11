Alejandro Sanz y Vanessa Martín, “la mejor compañía” musical en México frente a la soledad

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David Álvarez

Ciudad de México, 10 oct (EFE).- Casi 35 años después de la primera visita de Alejandro Sanz a México, el rey de la balada española volvió al país latinoamericano con “una de sus mejores compañías en sus momentos de soledad”, la malagueña Vanessa Martín, quien junto al madrileño reunió a más de 60.000 aficionados en el Foro GNP de la Ciudad de México.

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Con el nombre de su última gira ‘¿Y ahora qué?’, el máximo ganador español de Latin Grammys (24) se pregunta qué le queda después de una dilatada carrera en la que el artista ha vendido más de 24 millones de discos en todo el mundo.

La respuesta es la segunda parte de su gira en la que el vocalista y compositor visitará seis de los estadios más grandes del país en ciudades como Guadalajara, Monterrey o la capital, Ciudad de México.

Ondeando una bandera mexicana que terminó lanzando al público, Sanz comenzó su espectáculo pidiendo paz en varios idiomas en línea con su discurso antibélico de los últimos años tras la guerra de Ucrania o el conflicto de Palestina.

El cantante de 57 años comenzó su repertorio con temas de su último álbum como ‘Bésame’, que en la versión de estudio interpreta junto a Shakira o canciones de etapas anteriores como ‘Desde cuándo’ (2009).

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Sanz presentó a Martín, una de las artistas que más ha apoyado al madrileño durante su carrera profesional en la que ha afrontado diversas crisis financieras y de salud mental.

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“Lo bonito de la vida es que no te deja de sorprender con cosas bellas. Hay una parte de la música que se hace en soledad, y en esa soledad hay solo una compañía que es la de tu alma, la de tus inquietudes y la de tu corazón”, explicó sobre sus altibajos en el proceso creativo.

Tras presentar a la española, que recientemente se ha mudado a México, los dos cantaron el tema ‘Mi soledad y yo’ (1995), una de las canciones más antiguas y exitosas de Sanz.

Sentado reflexivo en un sillón, Sanz proyectó alguna fotos personales a sus espaldas generando un ambiente íntimo a pesar de estar en un escenario con una capacidad de más de 65.000 aficionados.

En el repertorio del concierto, Sanz incluyó temas como ‘El vino de tu boca’ o ‘Quisiera ser’, hasta que se detuvo para reflexionar con una de sus letras nuevas más exitosas, ‘Hoy no me siento bien’.

“La música tiene un poder del que no somos conscientes, ese poder es para hacer el bien y estamos acostumbrados a que usen el poder para hacer mal (...) Cuando uno no está en su mejor día, siempre está la música para darte un abrazo y que te recuerde algo bonito”, argumentó.

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Para terminar el concierto, Sanz no falló e interpretó una de sus canciones más famosas en México, ‘No es lo mismo’, y el que es reconocido como el mayor de sus éxitos, ‘Corazón partío’ (1997).

Sanz continuará con su gira por México el próximo 14 de octubre en la ciudad norteña de Saltillo en el estadio Francisco I.Madero. EFE

(foto)