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Madrid, 29 nov (EFE).- El conservador Partido Popular (PP) ganó este domingo las elecciones generales adelantadas en España y podrá formar Gobierno con la ultraderecha de Vox, ya que ambos superan con holgura los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso con más del 90 % del voto escrutado.

Con el 91,70 % del escrutinio realizado, el PP obtendría el 32,49 % de los votos y 132 diputados, a los que habría que sumar los dos escaños de su partido aliado en Navarra (norte), UPN, y Vox el 16,01 %, lo que supone 53 diputados (20 más que en 2023), con lo que entre los tres suman 187, mientras que el PSOE obtendría 115 diputados y un 28,94 % de los votos.

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Así, con este resultado las dos fuerzas de derecha podrán poner fin a ocho años de Gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez, quien llamó esta noche al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para felicitarle por su victoria. EFE