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El puente de octubre impulsa el turismo nacional y el sector lo aguarda con optimismo

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Madrid, 9 oct (EFE).- Los destinos nacionales se han consolidado como la principal preferencia para los españoles que buscan viajar durante el puente del 12 de octubre, para el que la Mesa de Turismo prevé datos de ocupación hotelera positivos por el buen comportamiento de las reservas.

El presidente de la Mesa del Turismo de España, Carlos Garrido, ha explicado a EFE que, al ser un puente corto, predomina el turismo nacional y ha destacado el llamativo del turismo de interior y las Islas Canarias.

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"Tenemos muy buenas perspectivas para este puente. Las reservas se han comportado muy bien", ha añadido Garrido, que ha subrayado que las capitales europeas que se encuentran a una distancia media son otras alternativas con demanda.

Las búsquedas de alojamiento en el portal Booking para las fechas de este puente sitúan a Madrid como el destino más demandado por los españoles, con un incremento del 107 % respecto al interés generado hace un año.

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A la capital de España le siguen Sevilla, con un crecimiento interanual del 40 %, Granada (76 %), Valencia (127 %) -el mayor incremento en el top 10- y Barcelona (79 %).

Londres, en sexto lugar, y Roma, en décima posición, son los únicos destinos internacionales que se han colado en el 'top 10' de los más buscados por los españoles para estos días, una lista en la que también aparecen Málaga, Zaragoza y Benidorm.

Los establecimientos hoteleros de Andalucía esperan alcanzar una ocupación del 85 % estos días, un incremento de más de un punto porcentual en relación con las mismas fechas de 2025, mientras que los de la Comunitat Valenciana afrontan el puente con un 85,4 % de sus plazas reservadas, según datos de la patronal valenciana Hosbec.

Debido a la cantidad de trayectos nacionales previstos para estos días, Renfe ha puesto a disposición más de 1,12 millones de plazas durante el puente, de las que más de 400.000 corresponder a alta velocidad y larga distancia.

El noroeste y el norte del país concentran la mayor oferta para el puente de octubre, con más de 114.000 plazas. Le siguen el corredor este, con más de 104.000 plazas, y el corredor sur, con 98.000 plazas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha un operativo especial para dar cobertura a los 5,76 millones de desplazamientos esperados por la festividad del Pilar, que contará con medidas especiales con el objetivo garantizar la seguridad y fluidez.

Durante estos cuatro días, de viernes a lunes, están previstos 5,76 millones de movimientos de largo recorrido por carretera, fundamentalmente hacia zonas de descanso en costa y montaña, segundas residencias y poblaciones que celebran sus fiestas patronales, sobre todo en Zaragoza y en la Comunitat Valenciana, donde este viernes es festivo.

Este operativo especial coincide con un moderado descenso del precio de los carburantes después de que el pasado mes de septiembre la gasolina alcanzase máximos anuales y el gasóleo los rozase.

Con el descuento de 20 céntimos por litro para ambos carburantes, este miércoles la gasolina se suministraba de media a 1,788 euros el litro, mientras que el diésel lo hacía a 1,89 euros, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

De este modo, las personas que quieran llenar un depósito de 55 litros para desplazarse durante el puente tendrán que pagar de media cerca de 98,34 euros si usan gasolina y 103,95 euros si su turismo es de motor diésel. EFE

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