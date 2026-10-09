Miguel Bernardeau: "A Vito Quiles le sacaría una bola negra como una catedral"

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Londres, 8 oct (EFE).- El actor español Miguel Bernardeau afirmó este jueves -en una entrevista con EFE- que le sacaría "una bola negra como una catedral" al agitador de ultraderecha Vito Quiles, en referencia a la película 'La bola negra' de Javier Calvo y Javier Ambrossi de la que forma parte, y que presentó en el Festival de Cine de Londres.

En el filme de 'Los Javis', basado en una obra inacabada de Federico García Lorca, tirar bola negra a alguien es el equivalente a mostrar rechazo. En este sentido, el actor afirmó que, el momento de crispación social y política que atraviesa en este momento España, sacaría bola negra "a mucha gente".

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"A Vito Quiles le sacaría una bola negra como una catedral y a toda la gente que polariza la opinión, que no deja que en nuestro país se pueda generar un ambiente de diálogo y de paz. Le sacaría bola negra a todo el mundo que es un extremo en algo, en política, por ejemplo", reflexionó el actor de 29 años.

"Necesitamos poder comunicarnos, poder hablar, poder dialogar. A todo el mundo que no nos deje hacer eso: bola negra", continuó.

Durante la enorme gira de promoción global con 'La bola negra', seleccionada para representar a España en los Óscar, Bernardeau no ha dudado en hablar sobre política y temas sociales, como la vivienda, algo que ha sido recibido generalmente de manera positiva -y sorpresiva- en redes sociales, que quizás todavía vinculaban al actor con su papel de niño rico en 'Elite'.

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"El contexto de la película ha hecho que las preguntas cambien y cuando me han preguntado yo he contestado (...) No sabía que la gente tenía esa percepción de mí y me alegro que haya cambiado eso".

En esta misma línea, Bernardeau quiso expresar su tristeza por la noticia del fallecimiento de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años que fue desalojada de su casa en Madrid y que ha reavivado en la sociedad española el debate sobre el derecho a una vivienda digna.

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"Siento mucho que Maricarmen haya fallecido. Me parece una figura que ha activado algo que venía de hace mucho ya en los jóvenes", comentó Bernardeau, quien aprovechó para enviar "un abrazo muy fuerte" desde Londres a toda la gente joven que está acampando en la Puerta del Sol de Madrid desde hace días y "luchando por nuestros derechos".

Por su parte, los directores de 'La bola negra', Javier Calvo y Javier Ambrossi, reflexionaron así mismo para EFE sobre el papel transformador del cine y de esta película, que ya ha llevado a más de dos millones de personas a las salas de cine de toda España: "El arte es una herramienta poderosísima para generar empatía, para generar debate", dice Calvo.

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El cineasta lo explica con un momento concreto de su cinta, en la que el personaje de Sebastián -interpretado por Guitarricadelafuente- deja de ver a Rafael (Bernardeau) como un enemigo y pasa a verlo como alguien humano: "Para mí es ese el mensaje que queremos transmitir, que el otro existe, que tenemos que escucharle y no demonizarle". EFE

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