Guitarricadelafuente: "El tiempo y el contexto pueden resignificar las canciones"

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Londres, 9 oct (EFE).- El cantante y ahora actor Guitarricadelafuente defendió este jueves -en una entrevista con EFE- en Londres que "el tiempo y el contexto" pueden resignificar las canciones, en respuesta a la reciente polémica que ha surgido sobre el origen primigenio del tema 'Soldadito español' que aparece versionado en la película de 'La bola negra'.

"El tiempo y el contexto pueden resignificar las canciones", afirmó a EFE el joven de 29 años, durante la gala de presentación del filme en el Festival de Cine de Londres.

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De 'Soldadito Español', originalmente una marcha militar de 1927 compuesta por Jacinto Guerrero con libreto de Pedro Muñoz Seca, se ha criticado el hecho de recuperar casi dos siglos después un tema ideado bajo la dictadura de Primo de Rivera y en homenaje a las tropas españolas en conflictos como el de Cuba o la guerra del Rif, y versionado ahora por la artista gaditana Judeline.

"Esta canción que estaba tan vinculada a una visión política, a unos tiempos en España, a esta viralidad como militar... que la cante ahora Judeline o ver a tanta gente cómo la está versionando es algo que me parece fascinante", comentó Guitarricadelafuente.

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"Es algo que me parece precioso como generación, el cómo podemos darle la vuelta a las cosas y hacerlas nuestras", agregó.

Además de debutar actoralmente, con su papel del joven soldado Sebastián en 'La bola negra', Guitarricadelafuente firma una de las canciones de la banda sonora de la película, la emotiva 'La nieve', con la que buscaba hacer justicia al relato de la cinta, a la historia de España y al legado de Federico García Lorca y con la que apunta a los Óscar.

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En este sentido, el cantante explicó que a la hora de componer siempre había sido una persona que necesitaba la "quietud y el estar como ermitaño" y la experiencia de rodar y combinarlo con conciertos por todo el mundo, y ahora una intensa gira de promoción, le ha permitido "llegar al extremo opuesto y encontrar "en toda la velocidad, el estrés y todos los estímulos" una parte de poesía e inspiración para escribir canciones nuevas. EFE

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