Agencias

El canadiense Tajon Buchanan sufre lesión en el bíceps femoral

Guardar

Vila-real (Castellón), 9 oct (EFE).- El Villarreal ha confirmado en un comunicado la lesión muscular del extremo internacional canadiense Tajon Buchanan, tras haberle realizado las pruebas médicas pertinentes este jueves.

El jugador sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, de la que no se ha dado a conocer el tiempo de recuperación, ya que desde el club se apunta que su baja estará supeditada a su evolución

PUBLICIDAD

Buchanan, que regresó de la convocatoria con su selección tras lesionarse en el segundo partido, ante Perú, es una baja sensible para el Villarreal, ya que venía siendo un fijo en el once de Iñigo Pérez.

El futbolista venía actuando en la banda izquierda, una demarcación en la que el técnico deberá buscar un sustituto, ya que Alberto Moleiro ha sido desplazado a la posición de mediapunta. EFE

jmg sm/og

Últimas Noticias

Israel afirma que "Joseph Goebbels aplaude desde el infierno" el Nobel de la Paz a Navi Pillay

Israel afirma que "Joseph Goebbels aplaude desde el infierno" el Nobel de la Paz a Navi Pillay

Economía-La Llegada de GNL de EEUU a España se dispara un 80% en septiembre, en el primer mes sin gas ruso desde Ucrania

Economía-La Llegada de GNL de EEUU a España se dispara un 80% en septiembre, en el primer mes sin gas ruso desde Ucrania

Los Veintisiete acuerdan reforzar la supervisión de las principales bolsas y mercados financieros de la UE

Los Veintisiete acuerdan reforzar la supervisión de las principales bolsas y mercados financieros de la UE

La organización del viaje del Papa y Puy du Fou España, entre los ganadores de los IX Premios Religión en Libertad

La organización del viaje del Papa y Puy du Fou España, entre los ganadores de los IX Premios Religión en Libertad

Temas del día de EFE Internacional del viernes 9 de octubre (12:00 GMT)

Infobae