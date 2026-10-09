El canadiense Tajon Buchanan sufre lesión en el bíceps femoral

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Vila-real (Castellón), 9 oct (EFE).- El Villarreal ha confirmado en un comunicado la lesión muscular del extremo internacional canadiense Tajon Buchanan, tras haberle realizado las pruebas médicas pertinentes este jueves.

El jugador sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, de la que no se ha dado a conocer el tiempo de recuperación, ya que desde el club se apunta que su baja estará supeditada a su evolución

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Buchanan, que regresó de la convocatoria con su selección tras lesionarse en el segundo partido, ante Perú, es una baja sensible para el Villarreal, ya que venía siendo un fijo en el once de Iñigo Pérez.

El futbolista venía actuando en la banda izquierda, una demarcación en la que el técnico deberá buscar un sustituto, ya que Alberto Moleiro ha sido desplazado a la posición de mediapunta. EFE

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