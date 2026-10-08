México ya tiene una planta para fabricar drones propios, anuncia Sheinbaum

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Ciudad de México, 8 oct (EFE).- El Gobierno mexicano avanza en la fabricación de sus propias aeronaves no tripuladas para vigilancia, seguridad y observación meteorológica, con una planta de producción de la Marina y otros desarrollos aeronáuticos bajo evaluación, anunció este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La Secretaría de Marina desarrolló un modelo, Defensa también está desarrollando su propio modelo, pero Secretaría de Marina ya tiene una planta de producción de estos aviones no tripulados”, afirmó durante su conferencia de prensa.

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La mandataria explicó que estas aeronaves forman parte de un proyecto estratégico del Gobierno mexicano, principalmente para observación, y que su desarrollo reúne a la Marina, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y distintas instituciones públicas de investigación.

Según detalló, estos drones pueden emplearse para vigilar fenómenos meteorológicos, observar el territorio y realizar tareas de seguridad, con la intención de que las propias dependencias públicas dispongan de tecnología desarrollada en México.

El anuncio llega una semana después de que la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, presentara el prototipo Quetzal, un vehículo aéreo no tripulado desarrollado bajo la dirección de Marina, con autonomía de hasta seis horas y capacidad para recorrer 50 kilómetros.

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Sheinbaum ya había mencionado la fabricación de drones en mayo y, en junio, Marina y Ciencia firmaron un convenio sobre Quetzal y otras iniciativas de monitoreo ambiental y atención de emergencias.

Por otra parte, Sheinbaum señaló que la Secretaría de Economía sigue de cerca proyectos innovadores en el sector aeronáutico desarrollados en el país, al referirse al desarrollo de aleaciones con fibra de nopal que podrían servir para el sector.

Añadió que el secretario de Marina y el titular de Economía, Marcelo Ebrard, se reunieron recientemente con una empresa vinculada a estos desarrollos, aunque ofreció ampliar los detalles posteriormente.

Entre los antecedentes destaca el avión experimental Pegasus, presentado por la firma Oaxaca Aerospace, así como el Halcón 2.1, aeronave ligera fabricada por la mexicana Horizontec que obtuvo su certificación oficial en septiembre de 2025. EFE