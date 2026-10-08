Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 08 oct (15.00 GMT)

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Madrid, 8 oct (EFE).-

NUEVAS COBERTURAS

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Lisboa.- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió este jueves en Lisboa del riesgo de que la guerra en Ucrania derive en un conflicto regional, defendió una mayor inversión europea en defensa y aseguró que Washington respeta los acuerdos sobre el uso de las instalaciones militares portuguesas.

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ENVIADAS

Washington.- En la víspera de que se falle este viernes el premio Nobel de la Paz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que merece recibirlo y argumentó que ha resuelto ocho guerras y va a resolver una más, que ha logrado la liberación de todos los rehenes (israelíes) y ha hecho "cosas que nadie ha hecho nunca" y salvado millones y millones de vidas.

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Beirut.- La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, destacó este jueves en Beirut el respaldo europeo al Líbano y a sus fuerzas de seguridad y subrayó que el país debe avanzar hacia el control total de su territorio, lo que implica, dijo, ir hacia el desarme del grupo chií Hizbulá.

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Roma.- La Cámara de los Diputados de Italia aprobó este jueves de forma definitiva la reforma electoral promovida por la primera ministra, Giorgia Meloni, un texto clave de cara a las próximas elecciones generales, que tendrán lugar previsiblemente en 2027.

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Bruselas.- El exconseller catalán de Salud Toni Comín calificó este jueves de "victoria" el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía y consideró urgente volver a España para recoger su acta de eurodiputado, aunque no aclaró si regresará al mismo tiempo que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

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Madrid.- El único "obstáculo" para que Azerbaiyán firme un acuerdo de paz con Armenia es que este país deje de reivindicar territorios azerbaiyanos, aseguró en una entrevista con EFE el viceministro de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán, Elnur Mammadov, en referencia a la región de Nagorno Karabaj.

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Singapur.- Este jueves se llevó a cabo el segundo y último día del TOKEN2049, considerado el mayor evento de criptomonedas del mundo.

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Estrasburgo (Francia).- Los eurodiputados socialdemócratas, verdes y de la izquierda en el Parlamento Europeo dedicaron este jueves un recuerdo a Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio en Madrid avivó las protestas por el derecho a la vivienda y que falleció este miércoles, aunque sin un minuto de silencio en el hemiciclo pese a que se había solicitado.

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Luxemburgo.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno español, Carlos Cuerpo, afirmó este jueves que la muerte de Maricarmen Abascal recuerda que "detrás del drama de la vivienda hay un drama humano" e "interpela a seguir actuando" para evitar situaciones similares y garantizar el acceso a la vivienda.

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Estocolmo.- La canadiense Anne Carson ha ganado el Premio Nobel de Literatura 2026 "por su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea", anunció este jueves la Academia Sueca.

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Sitges (Barcelona).- La película 'Found alive', de la cineasta catalana Carlota Pereda, ha inaugurado este jueves el 59º Festival de Cine Fantástico de Sitges, un thriller de supervivencia protagonizado por una joven que, diez años después de escapar de un secuestrador, se ve implicada en la búsqueda de varias mujeres desaparecidas.

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Manila.- El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, dejó por un momento de lado el traje y la corbata para ponerse los guantes de box y tener una sesión de 'sparring' junto a la leyenda del boxeo, el filipino Manny 'Pac-Man' Pacquiao.

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epp/EFE

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