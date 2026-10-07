Primoz Roglic gana el oro contrarreloj en 'sus' Europeos

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Redacción Deportes, 7 oct (EFE).- El ciclista esloveno Primoz Roglic se hizo este miércoles con el oro en la contrarreloj élite masculina de los Campeonatos de Europa de ciclismo en carretera disputados en Liubliana.

Roglic, jaleado por la afición eslovena como mejor representante local ante la ausencia de Tadej Pogacar, ya había sido medallista de plata en la contrarreloj del Mundial de 2017, pero nunca había subido al podio en unos Europeos. Completaron el podio los franceses Bruno Armirai, segundo a 7.129 segundos, y Maxime Decomble, tercero a 28.969.

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Todas las rutas de estos Europeos se articularon en torno a un circuito de 22,1 kilómetros en el que el protagonista era el ascenso a Mozjanca (2,1 kilómetros al 10,2 % de pendiente media, con máximos del 15,8 %). En las pruebas individuales contrarreloj, el recorrido consistía en dar una vuelta al circuito.

La crono estaba muy abierta ante la renuncia del belga Remco Evenepoel, vigente campeón del mundo de la disciplina, cuya presencia estaba prevista, pero que decidió no participar tras ganar la carrera en línea de estos Europeos para centrarse en Il Lombardía del sábado.

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Primoz Roglic no dudó en explotar su superioridad en el ascenso y llegó a la cima con un tiempo de 13:10.29. El esloveno, ídolo local, aventajaba en ese punto en casi 13 segundos a Bruno Armirail, su más cercano perseguidor.

Después de la bajada conservaba todavía cerca de 10 segundos, ventaja que aguantó a pesar de que el tramo final era más favorable para especialistas para hacerse con el oro en su casa.

Este miércoles se disputaron todas las categorías de contrarreloj, desde júnior hasta élite, tanto masculinas como femeninas, para concluir con los Europeos. EFE