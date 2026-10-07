Messi mantendrá un encuentro con escolares el 22 de octubre en el Palacio de los Deportes de Oviedo

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Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, mantendrá un encuentro con la comunidad educativa el próximo jueves 22 de octubre, a las 17.30 horas, en el Palacio de los Deportes de Oviedo, en un acto dirigido especialmente al público infantil y juvenil.

El encuentro estará orientado principalmente a los alumnos de los centros educativos que han participado en la actividad 'El juego del 10', incluida en el programa cultural 'Toma la palabra' de la Fundación Princesa de Asturias. No obstante, el público general también podrá inscribirse para asistir al acto a partir de las 10.00 horas del domingo 18 de octubre a través de la página web de la Fundación.

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'El juego del 10' es una propuesta educativa centrada en la figura de Messi en la que el alumnado, a partir de algunas declaraciones del futbolista, debía imaginar una nueva forma de jugar al fútbol en su centro educativo. Cada clase tenía que elaborar un reglamento con diez puntos fundamentales y ponerlo en práctica durante diez días, tras lo que podía modificar las normas y valorar su continuidad durante el resto del curso. La actividad pretende fomentar la reflexión y la práctica de un fútbol más inclusivo, además de promover valores como el respeto y la empatía.

El jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes concedió el galardón a Messi por "su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos". El acta también destaca al futbolista como "el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol".

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El encuentro forma parte de la 'Semana de los Premios', el programa cultural de actividades gratuitas y abiertas al público que organiza la Fundación Princesa de Asturias en los días previos a la ceremonia de entrega de los galardones, que se celebrará en el Teatro Campoamor de Oviedo el viernes 23 de octubre.

Desde 1996, la Fundación organiza estas actividades en distintos puntos de Asturias con el objetivo de acercar a la sociedad a los premiados y a sus contribuciones en ámbitos como la ciencia, la cultura y otras disciplinas. La Fundación informará próximamente del programa completo de la Semana de los Premios y del proceso de inscripción para asistir a los distintos actos.

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