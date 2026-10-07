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María Corina Machado reafirma que volverá a Venezuela para "facilitar la transición"

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La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha vuelto a recalcar que su intención es volver cuanto antes a Venezuela para "facilitar la transición" en el país y "fortalecer la organización de la gente".

En un mensaje en redes sociales para dar las gracias al congresista estadoundiense Carlos A. Giménez, Machado ha afirmado que regresará "para estar junto a los venezolanos en esta etapa". "Tenemos una tarea por delante: construir una Venezuela libre y democrática, que sea el más confiable aliado de Estados Unidos en nuestro hemisferio", ha apuntado.

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"Gracias, querido Carlos, por tu amistad y por acompañar durante tantos años la causa por la libertad de Venezuela. ¡Viva Cuba y Venezuela libres!", ha aseverado en respuesta a las palabras del político estadounidense, que ha expresado que la opositora "ejemplifica la honradez, la decencia y la verdad".

"Su regreso al país fortalecerá el camino hacia la democracia y la libertad que todos queremos para el bravo pueblo venezolano", ha declarado el congresista del Partido Republicano.

La víspera, el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a Machado y dijo confiar en que "todo saldrá bien". "Diré una cosa. Es una mujer excelente. Me dio su premio Nobel porque sabía que me lo había ganado, y es una mujer excelente. Todo va a salir bien", defendió tras la publicación de un artículo de opinión firmado por la propia Machado en el que argumentaba que su deber actual es regresar a su país para "acompañar" al pueblo venezolano y "canalizar pacíficamente las crecientes tensiones sociales".

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