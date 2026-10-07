La RFEF participa en el foro Atlantic Council para tratar "el impacto del fútbol en la sociedad"

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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) participa en el Atlantic Council, un foro que se celebra este miércoles sobre asuntos internacionales en el que se aborda "el impacto del fútbol en la sociedad", con la presencia de la seleccionadora nacional femenina, Sonia Bermúdez, y su entrenadora asistente Iraia Iturregi, con motivo de la gira de la selección femenina absoluta por Estados Unidos.

La selección española femenina visita Estados Unidos para disputar dos partidos amistosos frente a la selección norteamericana, en Washington y Filadelfia, y el fútbol español será protagonista en el país donde España conquistó su segunda estrella, en fútbol masculino, este verano.

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"El Atlantic Council, foro de reflexión sobre asuntos internacionales con el objetivo de analizar las tendencias globales de futuro, ha querido centrar su foco en la selección española de fútbol y en el fútbol español", informó la RFEF, que será protagonista del encuentro que se celebra en Washington este miércoles 7 de octubre y en el que participan la seleccionadora nacional femenina, Sonia Bermúdez, y la entrenadora asistente Iraia Iturregi.

Allí, entre los temas de conversación, se tratarán "el impacto del fútbol en la sociedad y las oportunidades de colaboración internacional a través del deporte". Será este uno de los actos en los que las autoridades sociales del país interactúen con la RFEF y la selección.

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Por otro lado, una representación federativa también asistirá al Alexandria Soccer Association, comunidad de fútbol formativo con programas específicos para niños y adultos de todas las capacidades y edades.

Por último, la delegación federativa, durante su estancia en Estados Unidos, será recibida en la Embajada de España en el país americano en Washington, este miércoles.