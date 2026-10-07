La Albirroja de Gustavo Alfaro continúa fiel a su fórmula defensiva

Guardar

Ron González

Asunción, 7 oct (EFE).- La Albirroja regresó a las canchas tras la Copa del Mundo 2026 y volvió a mostrarse fiel a su conocida fórmula defensiva, con la que tiene el arco en cero como manual de viaje, y pese a las voces dentro de Paraguay que instan al seleccionador Gustavo Alfaro a plantear los partidos con mayor vocación de ataque.

PUBLICIDAD

La selección paraguaya, que en junio pasado retornó al Mundial de la FIFA después de 16 años de ausencia, derrotó en esta ventana de amistosos a Bolivia por 2-0 y Colombia por 1-0, reafirmando la receta defensiva que Alfaro ha sabido preparar.

Pero los resultados no se celebraron efusivamente en Paraguay, donde los hinchas y periodistas especializados ahora piden que la Albirroja abandone la imagen de equipo rocoso que dejó en la última Copa del Mundo, especialmente después del duro partido que perdió por 0-1 ante la Francia de Kylian Mbappé.

PUBLICIDAD

Alfaro cumple un "segundo tiempo" al mando de la Albirroja, pero la base de su equipo es la misma que lideró a los octavos de final del Mundial.

Así que por ahora no podrá satisfacer las demandas de cambio de estilo que piden los hinchas y la prensa, que quedaron encandilados con la actuación de la selección paraguaya sub-20 que se colgó el oro en los recién finalizados Juegos Suramericanos en Santa Fe.

PUBLICIDAD

"Estoy en busca de respuestas, no de resultados", dijo Alfaro durante la conferencia de prensa tras el partido ante Colombia, restando importancia al triunfo y enfatizando que también persigue cambios para que su equipo juegue mejor.

En busca de estas variantes, el seleccionador de 64 años hizo debutar contra los cafeteros al joven atacante Hugo Adrián Benítez, del Nacional paraguayo, quien se estrenó con un gol.

"Estuvo raspándose los codos con jugadores de gran trayectoria", apuntó Alfaro sobre Benítez, quien marcó su primer gol con Paraguay ante una zaga compuesta por Davinson Sánchez del Galatasaray, Jhon Lucumí del Juventus y Kevin Andrade del Zenith.

El tanto también permitió al joven instalarse como opción en la larga búsqueda de Alfaro por un centrodelantero de garantías.

Nadie tiene nada seguro

Al frente de la Albirroja, el argentino ha alineado a diferentes atacantes, una prueba de que el puesto no tiene un titular indiscutido.

En la última Copa del Mundo, hasta cuatro delanteros saltaron a la cancha: Antonio Sanabria, Gabriel Ávalos, Isidro Pitta y Álex Arce, quienes generalmente entran en las convocatorias paraguayas.

Ahora podría sumarse Benítez, que además del gol mostró sacrificio defensivo ante los colombianos.

En los próximos llamados de Alfaro también podría entrar el joven Hugo Cuenca, del Celta Fortuna de la segunda división española, y quien dejó una buena actuación ofensiva contra Colombia.

"Insisto con Cuenca más allá de que me criticaron porque lo traje de nuevo. Uno cree en las capacidades de ese chico porque tiene velocidad, tiene buena técnica, tiene uno contra uno y es valiente", indicó el seleccionador sobre el jugador de 21 años. EFE

PUBLICIDAD

(foto)