Guterres señala a países del G20 por el impacto "injusto" del cambio climático en Pakistán

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Islamabad, 7 oct (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, señaló este miércoles desde Islamabad a los países del G20 por el impacto "injusto" del cambio climático en Pakistán y urgió a los líderes de los países más industrializados a controlar sus emisiones, que impactan en las naciones más vulnerables del mundo.

"Pakistán está en la primera línea del caos climático a pesar de contribuir solo con una ínfima fracción de las emisiones globales. Mi visita durante las inundaciones de 2022 se quedará conmigo para siempre. Esa tragedia mostró al mundo una profunda injusticia", escribió en la red social X el máximo responsable de Naciones Unidas.

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"Como fuente del 80 % de las emisiones globales, los países del G20 deben respetar sus compromisos y reducir urgentemente sus emisiones", agregó Guterres.

La apelación del diplomático portugués recuerda las devastadoras inundaciones que asolaron Pakistán en el verano de 2022, cuando lluvias monzónicas sin precedentes y el derretimiento de glaciares anegaron un tercio del territorio nacional. La catástrofe causó la muerte de más de 1.700 personas, afectó a más de 33 millones de habitantes y dejó pérdidas económicas superiores a los 30.000 millones de dólares, según los últimos datos oficiales.

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Guterres viajó al país asiático poco después de la tragedia para atender el desastre sobre el terreno, un gesto de solidaridad que las autoridades paquistaníes le siguen agradeciendo hoy durante su visita por haber situado el drama de la vulnerabilidad climática en el centro de la agenda internacional.

Pakistán figura de forma recurrente entre los diez países más expuestos a los desastres extremos según el Índice de Riesgo Climático Global, sufriendo pérdidas económicas millonarias y constantes olas de calor invernales y monzones destructivos. Este año, las lluvias torrenciales y riadas han causado más de un millar de muertos y millones de desplazados.

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En el marco de su viaje oficial, que concluirá mañana jueves, el jefe de la ONU ha llamado también a retomar las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos. Así, este miércoles mantuvo un encuentro en el Cuartel General de las Fuerzas Armadas de Rawalpindi con el jefe del poderoso Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, clave en las labores de mediación. EFE